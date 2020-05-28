Narenciyeyi hava vurdu

Geçen hafta aniden yükselen hava sıcaklıkları sonrasında yaşanan kuvvetli poyraz Adana’daki narenciye bahçelerini vurdu. Bölgedeki çiftçilere göre narenciye bahçelerinde yüzde 80’in üzerinde kayıp yaşandı. Demirören Haber Ajansı’na konuşan Adana Çitfçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Çukurova´daki narenciye çeşitlerinden erkenci limon, mandalina, portakal ve bazı orta erkenci mandalina çeşitlerinde büyük oranda meyve dökümü yaşandığını belirtti. Yaptıkları ilk gözlemlere göre, yüzde 80’in üzerinde meyve döküm zararı olduğunu belirten Doğru, “Ova genelinde bölge farkı olmaksızın her yerde zarara yol açan aşırı sıcaklar ve poyraz, narenciye üreticilerimizin henüz sezonun başındayken morallerinin bozulmasına sebep oldu” dedi.

SICAKLIK VE DON

Biz de bölgedeki ziraat odalarının temsilcilerine ulaşarak yaşananları sorduk. Türkiye Ziraatçılar Derneği Adana Şube Başkanı Kadir Özlem, “Geçen hafta hava sıcaklıkları 46-47dereceyi gördü. Ardından şiddetli bir poyraz yaşandı. Narenciyede erkenci mandalina, portakal, limon gibi ürünler döküldü. Adana genelinde bu durum yaşandı. Çukurova’nın tamamını sıcak kavurdu. Meyve bahçeleri dışından diğer tarım ürünleri de etkilendi. Eğer bu durum yaşanmasaydı ürünler eylülde hasat edilecekti. Hasat edilen ürünler hem iç piyasaya hem de ihracat gidecekti. Bölgedeki çiftçiler zor durumda kaldı. Sadece ovada değil yaylalardaki tarım ürünlerinde de sorun yaşanıyor. Orada da don yaşandı” ifadelerini kullandı.

SİGORTA KAPSAMINA ALINMALI

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyonu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da şunları söyledi: “Adana’da bazen poyraz yaşanırdı. 2017’de de yaşanmıştı. O sene karpuz kavun domates tarlada kalmıştı. Şimdi ise narenciyeyi vurdu. 15 Mayıs’ta başlayan poyraz yaklaşık 10 gün sürdü. Arkasından fırtına yaşandı. Bazı çeşitlerde ağaçtaki meyvenin yüzde 90’a yakını döküldü. 300 kilogramlık ağaçta 20 kilogram kaldı. Bu sene ihracat olmayacak. Ağaçlarda kalanlar da toplanamayacak. Çünkü o da işçilik maliyeti demek. Narenciye ihtiyacının yüzde 30’u Adana’dan karşılanıyor. Adana’da 9 ay narenciye hasadı yapılıyor. İlin en büyük gelir kaynaklarından biri. Burada Tarım Bakanlığı’ndan destek bekliyoruz. TARSİM sigortalarında poyraz olayının da kapsama alınmasını istiyoruz. Bu durum Hatay’dan Antalya’ya kadar birçok ili etkiledi.” Normal şartlar altında Adana’da 9 ay istihdam sağlandığını söyleyen Doğan, bu olay nedeniyle istihdamın da etkileneceğine dikkat çekti.

‘HİÇ BU KADARI GÖRÜLMEMİŞTİ’

Geçmiş dönemlerde de bölgede bu tip hava değişiklikleri olduğunu belirten Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, “Ancak hiç bu kadar, her yeri etkileyen bir zararla karşılaşmamıştık. Narenciye çeşitlerinde orta ve erkenci olarak adlandırılan ürünler çok ciddi zarar gördü. Burası bir afet bölgesi olarak değerlendirilmeli. Üretici çok zor durumda. Rekolteyi çok ciddi anlamda etkileyecek. Tarla ürünlerinde çok büyük zarar yok ama sebzelerde de hasar yaşandı” dedi.

ÇİFTÇİLERE YARDIM EDİLMELİ

Muğla’da Dalaman’ın Dereköy, Atakent ve Kapıkargın mahallelerindeki narenciye bahçelerinde incelemeler yapan Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, aşırı sıcak ve arkasından gelen soğuk havalardan ürün kaybı yaşandığını söyledi. Limon, portakal ile nar bahçelerinde meyve ve çiçek dökümleri meydana geldiğini dile getiren Tuncay, “Bahçelerde yüzde 90 meyve dökümü var.Acilen bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçilerimize gerekli yardımların yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca bölgemizdeki belediye başkanlarımızla, siyasi parti temsilcileriyle görüşeceğiz onların da desteğini bekliyoruz. Bu zor günlerde çiftçilerimizin dertlerine derman olmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. (AA)