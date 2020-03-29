Narenciye ürünlerine yoğun talep

Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Antalya’nın Finike ilçesinde de narenciye üreticileri son günlerin en yoğun dönemini yaşamaya başladı. Bölgedeki narenciye üreticilerinden biri olan ve internet üzerinden Finike’nin, ünlü portakalı başta olmak üzere narenciye ürünleri gönderen firmada sipariş yoğunluğu yaşıyor. Türkiye’nin her bölgesine narenciye ürünleri gönderen firma siparişlere yetişmeye çalışıyor. Firma sahiplerinden Mete Apaydın, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Tüm dünyada koronavirüsle mücadele ediyoruz. Uzmanlar ‘vitaminlerimizi almalıyız ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz’ diyor. Biz de son 10 gündür internet üzerinden vatandaşlarımıza ulaştırmak için kontrollü bir şekilde çalışanlarımızın da sağlığını düşünerek en iyi şekilde siparişleri adresler ulaştırmaya çaba sarf ediyoruz. Son 10 gündür olağanüstü bir durum var. İnsanlarımız vitamin almak için özellikle narenciye ürünlerine daha fazla talep göstermeye başladı.” Günlük ortalama 1000 civarında sipariş alırken, son 10 günde siparişlerin günlük 2 bin 500’e ulaştığını aktaran Mete Apaydın, “Özellikle çarkıfelek meyvesi. Diğer adıyla pasiflora son dönemlerin çok trend meyvesi ve inanılmaz bir şekilde talep görüyor. Avokado çok talep görüyor ama portakal, greyfurt, kumkuat çok hızlı tükettiğimiz ürünler arasında yer alıyor” dedi.