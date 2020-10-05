Narenciye çetesine dolandırıcılık cezası

TÜRKİYE’nin narenciye deposu olarak kabul edilen üç ildeki üreticinin korkulu rüyası haline gelen ‘dolandırıcılar’ bu kez sert kayaya çarptı. Hürriyet’in geçen şubat ayında ‘Narenciye çetesi’ başlığı ile gündeme getirdiği şebekenin iki üyesi, 59 ton narını aldıkları üreticinin ısrarlı takibi sonrası yakaya ele verdi. Malını aldıktan sonra ödeme için türlü bahaneler öne süren şebeke üyeleri mahkeme heyetini ikna edemeyince ceza almaktan kurtulamadı. Anılan davadaki karar benzer sorunu yaşayan onlarca üreticiyi de umutlandırdı.

ÖN ÖDEME 1000 TL

Haklarında Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Fevzi Dayıcık (46) ile Metin Koldaş (41) Mersin’de nar bahçesi olan Yusuf Asfuroğlu ile temasa geçti. İkili, Asfuroğlu’nun 57 dönüm bahçesindeki nar bahçesine talip olduklarını belirtti. Taraflar arasında yapılan iki ayrı görüşmede fiyatta anlaşmaya varıldı. Dayıcık ve Koldaş kesimini yaptırdıkları 59 ton nar için Asfuroğlu ile 71 bin liraya anlaştı. İkili, kaparo olarak 1000 liralık ödeme yaptı.









3 YIL 4’ER AY HAPİS

İkili Asfuroğlu’na kalan ödemeyi, Irak’tan gelecek paralarla yapacaklarını belirtti. Ancak verdikleri günlerde ödeme yapmayan ikili bir süre sonra sırra kadem bastı. Dolandırıldığını anlayan Asfuroğlu, avukatı Ahmet Ekin aracılığıyla şikâyet başvurusunda bulundu. Dayıcık ve Koldaş hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile dava açıldı. İki sanık ise yaptıkları savunmada, aldıkları ürünlerin sorunlu çıktığını kendilerinin de zarar ettiğini, haklarındaki suçlamanın da gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Davada karar 29 Eylül günü çıktı. Mahkeme iki sanığa 3’er yıl 4’ay hapis 1000’er gün de adli para cezası verdi.

NAR DA KİVİ DE GİTTİ

Mersin’deki çeşitli mahkemelerde açılan dava dosyalarına göre ürün alınmasına rağmen parası ödenmeyen ürünler arasında ise yok yok. Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir dava dosyasına göre, üreticilerden İlker Karataş’ın 55 bin liralık kivi, Ahmet Şahin’in 70 bin liralık limon, Cemal Yaz’ın 50 bin liralık portakal, Fatih Dingil’in 37 bin liralık limon, Memiş Alvaz’ın ise 20 bin liralık nar parası ödenmedi. Fevzi Dayancık., Ahmet K. (61) ve Mustafa B. (34), ‘dolandırıcılık’ ve ‘tehdit’ suçunu işlemekle suçlandı.

126 TON SOĞAN BİR GÜNDE BUHARLAŞTI

Yaş sebze meyve ticareti yapan Ahmet Özdemir de benzer şekilde dolandırılan isimlerden bir diğeri. Mısır ve Özbekistan’dan 126 ton soğan ithal eden Özdemir ile, Yusuf Asfuroğlu’nu dolandırmakla suçlanan Metin Koldaş’ın kardeşi R. Koldaş temasa geçti. R. Koldaş, Özdemir’in 126 tonluk soğanına talip olduğunu ödemeyi ise bir gün sonra alabileceğini belirtti. Ancak, bir gün sonra Koldaş’ın Mersin Hal’indeki deposuna giden Özdemir parasını isteyince “Malı tefeciye vermek zorunda kaldık. Alabiliyorsan git sen al” yanıtını aldı. Aynı kişilerin başka bir firmaya ait 700 bin liralık sarımsağın da parasını ödemedikleri öğrenildi.