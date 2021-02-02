NamÄ±k Kemal Üniversitesi 40 sözleÅŸmeli personel alÄ±yor
NamÄ±k Kemal Ãœniversitesi DiÅŸ HekimliÄŸi FakÃ¼ltesi DekanlÄ±ÄŸÄ± ile TekirdaÄŸ NamÄ±k Kemal Ãœniversitesi Hastanesine (giderleri Ã¶zel bÃ¼tÃ§eden karÅŸÄ±lanmak Ã¼zere) 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunun 4. maddesinin (B) fÄ±krasÄ±na gÃ¶re istihdam edilmek Ã¼zere ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kÄ±rk) adet sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±nacak.
BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye gÃ¶re mÃ¼racaatlar, ilanÄ±n ResmÃ® Gazeteâ€™de yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ izleyen 15 gÃ¼n iÃ§inde (mesai bitimineÂ kadar)Â Ã¼niversiteÂ webÂ adresiÂhttps://www.nku.edu.trâ€™danÂ onlineÂ baÅŸvuruÂ ÅŸeklinde yapÄ±lacaktÄ±r. Åžahsen veya posta yolu ile yapÄ±lan mÃ¼racaatlar kabul edilmeyecektir.
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