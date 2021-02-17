Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı'nda yeni karar!

Nakdi ücret desteği ödemeden faydalananların odaklandığı konuların başında geliyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan vatandaşlara verilen nakdi ücret desteği, yeniden uzatıldı. Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan nakdi ücret desteğinin 17 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi. Nakdi ücret desteği daha önce 17 Ocak’a kadar uzatılmıştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.

Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR

Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.

Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.