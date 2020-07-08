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Ekonomi
Haber Giriş: 08.07.2020 - 11:54,Son Güncelleme:

Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak? Haziran dönemi ödemeleri başladı.. İşte detaylar

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Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak? Haziran dönemi ödemeleri başladı.. İşte detaylar
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Yeni tip koronavirüsle mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin hazirana ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.

Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri başladı. 

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin hazirana ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.

Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı.

İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere bugün, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara yarın, 6 ve 8 olanlara ise cuma günü ödemeleri yapılacak.

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