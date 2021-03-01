Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Gözler şubat ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihinde!

Şubat ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen nakdi ücret desteği 17 Mart'a kadar uzatılmıştı. Nakdi ücret desteği, her ay İŞKUR tarafından ayın 8'inde yatırılıyor. Ancak bu ayki ödemeler ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ödemelerin mart ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nakdi ücret desteği her ayın 8'inde yatırılıyor. Bu ayki ödemeler ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin 8-9 Mart'ta yapılması ön görülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurmuştu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini hatırlatmıştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalardaki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." dedi.

NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR

Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.

Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.