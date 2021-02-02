Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Gözler ocak ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihinde!

Ocak ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan vatandaşlara verilen nakdi ücret desteği her ay banka hesaplarına yatırılıyor. Nakdi ücret desteği, İŞKUR tarafından ayın 8'inde yatırılıyor. Geçtiğimiz ay ödemelerle ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk ödemelerin İBAN bilgilerine göre yapılacağını bildirmişti. Ancak bu ay ödemelerle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nakdi ücret desteği her ayın 8'inde yatırılıyor. Şubat ayının ikinci haftasında ödemelerin yapılması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını duyurmuştu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yinelemişti.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak tarihinde yapılacak” ifadelerini kullanmıştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalardaki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti. Ancak 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.