Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk’tan açıklama

Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı belli oldu. Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemesi ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını bildirdi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini hatırlattı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalardaki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." dedi.