Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk’tan açıklama

Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı ve aralık ayına ilişkin ödemelerin bugün başladığını duyurdu. İşsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlar ile ücretsiz izne ayrılmış olan çalışanlar bu destekten faydalanabiliyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Aralık ayına ilişkin Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha önce yaptığı yazılı açıklamasında, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirmişti.

Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildiren Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.