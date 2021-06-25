Nakdi ücret desteği ne zaman sona erecek?
Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek sorusu, bu ödemeden faydalanan kişilerin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Pandemi dolayısıyla işlerine bir süre ara vermek durumunda kalan ya da personel sayısında kısıtlamaya giden iş yerlerine tanımlanan nakdi ücret desteği hakkı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine ediliyordu. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman sona erecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Pandemi döneminde ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi ücret desteği için belirtilen son tarihe yaklaşılıyor. Nakdi destek ödemesi her ayın ilk haftalarında Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte nakdi ücret desteğiyle ilgili son durum…
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
2020 yılında başlayan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran’a kadar çekilmişti. Eğer herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.