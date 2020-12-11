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Ekonomi
Haber Giriş: 11.12.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte son durum

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Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte son durum
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Pandemi döneminde ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi ücret desteği aralık ayında da hesaplara yatırıldı. Nakdi destek ödemesi her ayın ilk haftalarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte nakdi ücret desteğiyle ilgili son durum…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, nakdi ücret desteğiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ödemeler banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak." ifadelerini kullandı.

Nakdi ücret desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Ocak 2021'e kadar uzatılmıştı. Süre uzatımına ilişkin cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kovid-19 pandemisi dolayısıyla uygulanan nakdi ücret desteğinin süresi 17 Ocak’a kadar devam edecek.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?

Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

 

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