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Ekonomi
Aysel ALP
Haber Giriş: 23.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Muz, ayçiçeği, fıstıkta yeni vergi düzeni

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Muz, ayçiçeği, fıstıkta yeni vergi düzeni

Ticaret Bakanlığı, sarımsak, badem, ceviz, muz, çay, çerezlik ayçiçeği ve yer fıstığı ithalatında alınacak gümrük vergisi sisteminde geçen yıl yaptığı değişikliği kalıcı hale getirdi.

Bakanlık, geçen yıl ağustos ayında söz konusu ürünlerden alınan vergiyi nispi ve maktu olarak ikiyi ayırmıştı. 1 Ocak 2021’e kadar uygulanan bu sistem, dün Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle kalıcı hale geldi. Yetkililer, bu ürünlerin ithalatında alınacak vergilerin nispi ve maktu olarak ayrıldığını ancak toplamda vergi miktarının değişmediğini belirttiler. Söz konusu düzenlemeyle bazı ithalatçıların fatura oyunlarının, bunun piyasada yarattığı haksız rekabetin ve devletin gelir kaybının son bulacağını ifade eden yetkililer, dün yayımlanan diğer tebliğlerin de bu düzenlemeye uyum amacıyla çıkarıldığını bildirdiler.

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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