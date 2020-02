Mutfakçılar ABD'ye yöneldi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Öztiryaki, Türk mutfak sektörünün yaklaşık 4,6 milyar dolar ihracat yapan bir sektör olduğunu söyledi.



İMMİB'den yapılan açıklamaya göre, İDDMİB, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) iş birliğinde 25 yıldır milli katılım organizasyonu ile Türk ürünlerinin görücüye çıkarıldığı Ambiente Fuarı’nda bu yıl toplam 184 Türk firması yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztiryaki, fuara katılımın geçen yıla göre arttığını ve çok önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Türk mutfak sektörünün yaklaşık 4,6 milyar dolar ihracat yapan bir sektör olduğuna işaret eden Öztiryaki, Avrupalıların İtalya’dan Çin’e kadar olan bölgede en doğru tedarik ülkesinin Türkiye olduğunu anladıklarını belirtti.



Türkiye'nin Ambiente Fuarı’na ülke olarak 50 yıl geride başlamasına karşın oldukça iyi durumda olduğunu vurgulayan Öztiryaki, "Avrupa’da bu işin endüstriyel mutfaktaki lideri İtalyanlar. Ev tipinde lider yine İtalya ve arkasında Almanya var. Baktığımızda bu ülkeler 10 milyar dolar ihracat yaparken biz 4,6 milyar yapıyoruz. 50 yıllık farkı yarı yarıya kapatmışız ki, bu gayet iyi bir durum." dedi.



Türkiye'nin fiyatları, kalitesi, tasarıma olan inancı ve taleplere vereceği cevaplardan dolayı çok doğru bir noktada olduğunu kaydeden Öztiryaki, "Mesele bu işe ne kadar gönül verdiğimiz. Sektörümüz bu konuda çok iddialı. Yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. 10 bin dolar üzerinde ihracat yapan yaklaşık 4 bin 700 firma var. Hepimiz tasarıma, güzel ambalaja ve satış yapabilmek için dünyanın her köşesine gitmek gerektiğine inanıyoruz. Türk endüstriyel mutfak ve ev tipi mutfak sektörü şu anda dünyanın önemli alternatiflerinden biri. Endüstriyel mutfakta Almanya, İtalya, İspanya ve Türkiye ihracatta öne çıkan ülkeler arasındadır. Amerika’da Avrupa’dan ihracat yapan da ilk 3 ülkenin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.



ABD'YE DÖRT KOLDAN MARKAJ



Çin ile Amerika arasındaki anlaşmazlıkların Türkiye'ye olumlu bir şekilde yansıdığını kaydeden Öztiryaki, bu yıl ABD pazarında ciddi bir hareketlilik beklediklerini söyledi. Dünyada satın alma alışkanlıklarının değiştiğini ve ekonominin yavaşlamasından dolayı herkesin daha ekonomik ve doğru mal almaya çalıştığını anlatan Öztiryaki, şöyle devam etti:



"Türkiye hem ekonomisiyle hem doğru malıyla hem de lojistiğiyle alım yapmak için doğru bir ülke. Biz dünyanın önemli bir alternatif ülkesiyiz. Amerika da önemli alternatiflerden biri. Mutfak eşyasında yaklaşık 52 milyar dolar civarında ithalat yapıyorlar, bizim ihracatımız ise 150 milyon dolar. Dolayısıyla ABD pazarında daha çok yolumuz var. Çin ile ABD arasında uzun zamandır kurulmuş olan hem ticari hem de karşılıklı yatırım ilişkilerinin içine girmemiz gerekiyor ve gireceğiz.



Önümüzdeki ay Şikago’da yapılacak olan IHHS Fuarı’na 40 firma ile katılacağız. ABD pazarında ürünlerimizin algısını yükselteceğiz. Türk ve yabancı aşçılar tarafından her yemeğin Türk tenceresi, Türk kuzinesi ve Türk ocağı ile yapıldığı bir mutfak kuracağız. Bunların yanında sosyal medyada fenomenleri ve bloggerlarla anlaşıp onları yönlendireceğiz. Pazarı güncel iletişim araçlarıyla çözmemiz gerekiyor. ABD sektörümüz için yeni bir çıkış olacak."



"EYALET EYALET ÇALIŞMA YAPTIK"



ABD'de önemli olan tek şeyin malın tasarımı ve kalitesi olmadığını anlatan Öztiryaki, onların malları yakınlarında da istediklerini ifade etti. Birçok Türk firmasının yavaş yavaş ABD'deki depolarını açmaya başladığını belirten Öztiryaki, "Biz de İDDMİB olarak bir depo açabilir miyiz diye görüşmeler yapıyoruz. 2020’de sektörümüzde ABD öne çıkacak. Onlar da buna hazır." dedi.



İDDMİB olarak birlik bünyesindeki firmalarla eşgüdümlerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Öztiryaki, yıllardır yaptıkları Ur-Ge projelerinde hiç kimsenin birbirinin rakibi olmadığını ifade ederek, "Biz içimizde barışık, birbiriyle kavga etmeyen bir sektörüz. Şu anda ABD'de hangi eyalette ne alınıyor, ne satılıyor hepsinin bilgisi bizde mevcut. İnceledik ve nerede hangi ürünü satabileceğimizi saptadık. Dolayısıyla bilinçli şekilde gideceğiz. Amerika’da örneğin tencere ebatları, sapları farklı. Biz böyle eyalet eyalet çalışma yaptık. Biz birliğimize bütün ürünleri yapabilen bir fabrika olarak bakıyoruz. Yönetim kurulu olarak bu fabrikanın ürünlerini dünyaya nasıl satarız diye düşünüyoruz." diye konuştu.



"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONUNDA ÇEYREK ASIRDIR TÜRK MARKALARI OLARAK YERİMİZİ ALIYORUZ"



Dünyanın en prestijli fuarı olan Ambiente’de Türkiye olarak 25 yıldır yer alındığına vurgu yapan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise "230 milyar dolarlık ticaret hacmi olan dünya mutfak sektöründe 9’uncu sırada yer alan Türkiye, bu alanda dünyanın en önemli organizasyonu olan Ambiente’de çeyrek asırdır istikrarlı bir şekilde yerini alıyor. Milli düzeyde ve bireysel olarak katılan toplam 184 firmamız, Almanya piyasasındaki bilinirliğini güçlendiriyor. Katma değeri yüksek ürünler üretmek için son teknolojileri görmek ve ihracatımızı artırmak için yeni iş birlikleri kurmak adına bu organizasyon büyük önem taşıyor. 2019 yılında sektörel olarak 3,75 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğimiz mutfak sektörümüzün ihracatı 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti ve ithalatı 832 milyon dolar oldu." yorumunu yaptı.



"KİMYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ KURMA HAYALİMİZİ PROJELENDİRİYORUZ"



Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracatını artırmak için tasarım ve markalaşmanın önemine dikkati çeken Pelister, şunları söyledi:



"Kalite noktasında rekabet gücümüzün olduğu kanaatindeyim. Tasarımdaki yenilik ve yüksek teknoloji ise markalaşmada en büyük itici güç olacaktır. Bu anlamda tasarım konusunda biz İKMİB olarak ihracatçılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. İKMİB olarak büyük bir Kimya Teknoloji Geliştirme Merkezi kurma hayalimizi projelendiriyoruz.



İçinde alt sektörlerimize ait uluslararası akredite referans laboratuvarları, kütüphaneler, başarılı olmamız ve hedeflerimize ulaşmamız için her türlü bilgi, beceri ve tecrübelerin ortaya konarak bilimsel gelişimin önünün açıldığı yetkinlik merkezi, eğitim alanı, çeşitli alanlarda atölyeler ve sektörel start up’lar için bir kuluçka merkezinin de bulunacağı çok önemli ve kalıcı bir eser olması için uğraşacağız."