‘Müteahhitlere tehdidi kınıyoruz’

Proje için ilk kazmayı 26 Haziran’da vuracaklarını belirten Bakan Kurum, “Kanal İstanbul yüzde 52’si yeşil alandan oluşan, sosyal donatı alanları ve spor alanları açısından son derece zengin, Cumhuriyet tarihimizin en çevreci şehircilik ve en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak. Tabi ülkemizi ileriye taşıyan, milletimizin hak ettiği her büyük projemizde olduğu gibi Kanal İstanbul’a da asılsız iddialarla saldıranları, korkutmaya çalışanları görüyoruz. Özellikle son dönemde Kanal İstanbul’a dair talihsiz açıklamaları duyuyoruz” diye konuştu.

İTİBARI ZEDELİYOR

“Devlet geleneğimize ters bir şekilde yapılan bu açıklamalar hem milli iradeyi tanımadıklarını gösteriyor hem de uluslararası arenada ülkemizin itibarını zedeliyor, kendilerini de komik duruma düşürüyor” diyen Kurum şunları söyledi: “Kanal İstanbul’un ulaşım ve ekonomik anlamda ülkemize kattığı değerin farkında olmadıkları gibi, İstanbul’umuzu depreme hazırlama noktasında örnek bir yatırımı, dünyaya örnek bir projeyi ve ülkemizin en çevreci şehircilik projesini engelleme çabalarını da milletimiz çok iyi biliyor. Milletimizin iradesini yok sayan, yatırımcıları müteahhitleri korkutarak yıldırmaya çalışan bu tehdit ve şantaj dilini şiddetle kınıyoruz.”

90 MİLYARLIK DÖNÜŞÜM

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) 21. Olağan Genel Kurulu’na katılan Bakan Murat Kurum, pandemiye rağmen dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti. Kurum, “Ülke genelinde toplam yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. İstanbul’umuzda 39 ilçemizde; 68 riskli alanda, 35 bin binada, 126 bin konutun dönüşümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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