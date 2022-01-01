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Müteahhitlere fiyat farkı düzenlemesinde son aşamaya gelindi

#Müteahhit#Fiyat Farkı#Düzenleme
Müteahhitlere fiyat farkı düzenlemesinde son aşamaya gelindi

AK Parti dolardaki dalgalanmanın dolayısıyla müteahhitlere fiyat farkı ödenmesiyle ilgili çalışmasına son şeklini verdi. Buna göre çok tartışılan “iş tasfiyesi” düzenlemesinin yer almayacağı, bunun yerine hisse devrine olanak tanınacağı öğrenildi. Buna göre, ortaklı girilen ihalede ortakların kendi hisselerini birbirlerine ya da dışarıdan firmalara devretmesi söz konusu olabilecek. Ancak burada ihale döneminde yeterlilik kriterleri baz alınacak.

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AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile dün düzenlenen toplantıya göre, müteahhitlere iki seçenek sunulması planlanıyor.

2020 ARALIK ŞARTI

Buna göre, fiyat farkı için sözleşmesinin 2020 Aralık ayına kadar yapılması şartı aranacak. Fiyat farkı, 2020 Aralık ayından önce yapılan ihale sözleşmelerinde imalatlar ihale dökümünde olmasa bile verilecek. Böylece döviz kuru nedeniyle yaşanan kayıpların önüne geçilmesi planlanıyor.

MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEĞİZ

AK Parti kurmayları, tasfiyeye sıcak bakmadıklarını belirterek, “Tasfiye yok. Vatandaş bu işleri bekliyor. Toplumun her kesimini destekledik. Müteahhitleri de destekleyeceğiz. Müteahhit projeyi aldığında demir 8 ise, bugün 13 TL olmuş. Demir, çimento fiyatlarındaki artışı biz de görüyoruz. Dövize endeksli olan bütün malzemelerde artış söz konusu. Buna ilişkin çalışmayı kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Burada yükleniciler ve müteahhitler de bu süreçten etkileniyorsa, buna ilişkin çalışmayı kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Bu müteahhitlerin mağduriyetlerini gidereceğiz” dedi. AK Parti, müteahhitlerle ilgili hazırladığı düzenlemeyi önümüzdeki hafta Meclis’e sunmayı planlanıyor. TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından, düzenlemenin kısa bir süre içerisinde yasalaşması bekleniyor.

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#Müteahhit#Fiyat Farkı#Düzenleme

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