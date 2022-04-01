Müteahhitlere 1.6 milyar dolarlık Ukrayna uyarısı

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Ukrayna’da geçtiğimiz yıl 1.6 milyar dolarlık proje üstlenen Türk müteahhitlere olası zararlarının telafi edilmesi amacıyla tüm işlerinin ve makine bilgilerinin kayıt altına alınması için uyarıda bulunuldu. Ticaret Bakanlığı ve TOBB’dan yapılan uyarıda, Ukrayna’da, 2021 yılı içerisinde müteahhitlik firmalarının yaklaşık 1.6 milyar dolarlık proje üstlendiğine vurgu yapıldı. Uyarı yazısında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri müdahale sonucunda, firmaların devam eden projelerine ait şantiyelerinin, ekipmanlarının ve makine parklarının çatışmalardan zarar görme ihtimali ortaya çıktığı belirtildi.

Firmaların Ukrayna’daki faaliyetlerinin çatışmalardan zarar görmesi ihtimaline ve bu muhtemel zararlarının telafi edilmesi amacıyla gelecek dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalara yönelik olarak tedbirler almalarının zaruri olduğu kaydedildi. Ukrayna’da iş yapan müteahhitlere gönderilen yazıda özetle şöyle denildi :



“Firmalarımızın devam eden projelerine ilişkin gelecek dönemde yapacağı sigorta özelindeki muhtemel uluslararası girişimlere ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına yönelik gerçekleştirilecek başvurular kapsamında hazırlıklı olunması açısından; iş sözleşmelerinin, sigorta sözleşmelerinin, makine-ekipmanlara ait faturalar gibi diğer önemli hususların dikkatle dokümante edilerek kayıt altına alınmasının elzem olacağı değerlendirilmektedir.

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SÜRE DURDURMA BAŞVURUSU

Bu itibarla, Ticaret Bakanlığının görev ve sorumluluk alanına giren, müteahhitlik firmalarımızın yurtdışında üstlendiği projeler kapsamında gerçekleştirdiği makine-ekipman sevkiyatına ilişkin, Yurt Dışı Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat Ve İthalata İlişkin Tebliğ kapsamında geçici ihracatla yurtdışına gönderilmiş ve süresi dolmaya yakın makine-ekipmana ilişkin süre durdurma başvurusu yapmaları gerekmektedir.”