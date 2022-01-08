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Müteahhitlerden reel fiyat farkı talebi

#Müteahhit#TBMM#İmkon
Müteahhitlerden reel fiyat farkı talebi

TBMM gündeminde olan ‘kamu müteahhitlerine fiyat farkı verilmesine’ yönelik düzenlemedeki oranları yetersiz bulan sektör temsilcileri reel oranda fiyat farkı verilmesini istiyor.

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Düzenleyeme ilişkin açıklamalarda bulunan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, “TBMM plan ve bütçe komisyonu gündemine gelen müteahhitlik sektörünün mağduriyetlerini giderecek teklif, maalesef sektörün mağduriyeti ve fiyat farkı taleplerinin yüzde 10’ununu bile karşılamamaktadır. Önerge teklif metni sadece 01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında yapılan hak edişlere yönelik fiyat farkı verilmesini içermektedir. Örneğin; 10 milyonluk bir işin verilen tarih dilimi arasında yüzde 10’luk yapılan kısmına yüzde 50’lik dahi fiyat farkı verilse totaldeki bedelin yüzde 5’ine tekamül etmektedir. Dolayısıyla yüzde 200’e yakın girdi maliyetlerini yüzde 5-10 gibi bir fiyat farkı oranıyla kurtarmak mümkün değildir” dedi.

TASFİYE HAKKI

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Teklifin bu haliyle geçmesi halinde 80 bine yakın firmanın 40-50 bine yakınını zor durumda kalacağını belirten Tellioğlu, “Ancak kendi öz finansman kaynaklarını tüketerek belki işleri bitirecek, kaynakları olmayan 30-40 bin civarı firma batmakla yüzleşerek en az 60-70 bin alt tedarikçi firmayı da mağdur ederek batmasına ve 600-700 bin kişinin de işsiz kalmasına sebep olacaktır” ifadelerini kullandı. Tellioğlu taleplerini şöyle özetledi: “Gerek yüklenici, gerek kamu menfaati açısından 01.01.2021 tarihi baz alınarak, işin bitimine kadar reel oranda ‘fiyat farkı’ verilerek işlerin bitirilmesi sağlanmalı. Ayrıca Reel Piyasa Fiyatlarına uygun fiyat farkı ödenmesine rağmen finansal ve teknik olarak devam etmesi mümkün olmayan işler için cezasız ‘tasfiye hakkı’ tanınması ve teminatların iade edilmesi gerekir.”

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