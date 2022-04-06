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Müteahhitlerden fiyat farkı talebi

#Müteahhit#Fiyat#Fark
Müteahhitlerden fiyat farkı talebi

Kamu müteahhitleri, inşaat malzemelerinin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, yeni bir fiyat düzenlemesi ve fesih hakkı verilmesi için görüşmelere başladı.

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Müteahhitler 22 Ocak’ta yapılan düzenlemenin yeterli olmadığını dile getirirken, konunun Cumhurbaşkanlığı’nda değerlendirildiği ifade edildi. Edinilen bilgiye göre, kamuya yol, konut, bina ve köprü gibi inşaat işleri yapan ve sayıları 2 bini aşan firmaların temsilcileri, son haftalarda, AK Parti’nin kurmaylarıyla görüşmeler yaparak, bulundukları zor duruma ilişkin çözüm üretilmesini istedi. 22 Ocak’ta yapılan düzenlemede, kamuyla iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ödenmesi ve işleri devretme hakkı getirilmişti. Yasanın hazırlanması sırasında müteahhitlere fesih hakkı da getirilmesi tartışılmış ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı buna itiraz ettiği için düzenlemede yer almamıştı.

‘DÜZENLEME OLABİLİR’

AK Parti kurmayları, “Ocak ayında çıkan yasa ile son altı ayın hakedişleri ile ilgili bir düzenleme yapıldı. 70 milyar lira hakediş için 10 milyar lira fark ödenmesi planlanıyordu ama 4-5 milyar ancak ödenmiş. Fesih hakkı da verilmemişti. Maliye Bakanlığı, fesih hakkına soğuk bakıyor, yeni bir fiyat düzenlemesi olabilir. Üretim maliyetleri çok arttı. Müteahhitler bu yükü daha fazla taşıyamaz. Cumhurbaşkanlığı’nda da bu konuda bir değerlendirme yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bir karar görebilirsiniz” dediler. yapılan açılamalarda da soruna ilişkin şunlar söyleniyor: “Temel inşaat malzemelerinin fiyatlarında yaşanan yüksek artış ve kurdaki dalgalanma, kamuya iş yapan kamu müteahhitlerini zor duruma getirmiştir. Bu nedenlerle bazı kamu projeleri inşaat maliyetlerindeki fiyat artışları nedeniyle durma noktasına gelmiş, kamuya iş yapan müteahhitler maalesef iflaslarla karşı karşıya kalmışlardır. Firmaların kamu ihalelerinden yüzde 10 beklentisi ile başlayan süreçte, hammaddeye gelen fahiş fiyat artışları dengeleri alt üst etmiştir.”

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#Müteahhit#Fiyat#Fark

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