MÃ¼teahhitlerden B planÄ±... YurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki inÅŸaat yatÄ±rÄ±mlarÄ± 5 kat arttÄ±

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Ä°NÅžAAT sektÃ¶rÃ¼ oyuncularÄ± son dÃ¶nemde â€˜bekle-gÃ¶râ€™ pozisyonuna geÃ§ti. Artan fiyatlar ve yÃ¼ksek faiz nedeniyle yaÅŸanan durgunluk, maliyetlerdeki Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemeyen yÃ¼kseliÅŸ ve finansmana eriÅŸim sorunu yeni konut arzÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde Ã¶nemli engel oluÅŸturdu. TÃ¼m bunlarÄ±n sonucunda yeni inÅŸaat iÃ§in verilen ruhsatlarda ciddi gerileme gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ã–nceki gÃ¼n aÃ§Ä±klanan yapÄ± izin istatistiklerine gÃ¶re; Ã¼lke genelinde, ikinci Ã§eyrekte yapÄ± ruhsatÄ± verilen bina sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 22.7, daire sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 28.9 ve yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yÃ¼zde 30.9 azaldÄ±. Ä°kinci Ã§eyrekte inÅŸasÄ± iÃ§in ruhsat verilen daire sayÄ±sÄ± 137 bin 210 oldu. Pandemi etkisindeki 2019 yÄ±lÄ±nÄ± bir yana bÄ±rakÄ±rsak, 2009â€™dan sonra â€˜en dÃ¼ÅŸÃ¼k ikinci Ã§eyrek verisiâ€™ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°LK 6 AYDA GEÃ‡EN YIL AÅžILDIÂ

Ä°nÅŸaat ÅŸirketleri, durgun piyasaya karÅŸÄ± alternatif oluÅŸturmak iÃ§in yÃ¶nÃ¼nÃ¼ yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§evirdi. Merkez BankasÄ± (TCMB) verilerine gÃ¶re; MÃ¼teahhitlerin bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±klarÄ± inÅŸaat yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n tutarÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n tamamÄ±nda yaptÄ±klarÄ± yatÄ±rÄ±mÄ± solladÄ±. 2023â€™Ã¼n tamamÄ±nda 159 milyon dolar olan yurtiÃ§i yerleÅŸiklerin yurtdÄ±ÅŸÄ± inÅŸaat yatÄ±rÄ±mlarÄ±, bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 253 milyon dolara ulaÅŸtÄ±. GeÃ§en yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda ise bu rakam 50 milyon dolar olarak kayÄ±tlara geÃ§miÅŸti.

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Ã–te yandan birÃ§ok ÅŸirket TÃ¼rkiyeâ€™de yatÄ±rÄ±mdan da vazgeÃ§miÅŸ deÄŸil. Konuta talep olduÄŸunu gÃ¶ren ÅŸirketler, doÄŸru zamanda yatÄ±rÄ±m iÃ§in beklediklerini dile getiriyor. YÄ±lsonunda faiz indirimlerinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve indirimlerin kredi faizlerine 2025â€™in ilk Ã§eyreÄŸinde yansÄ±yacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶ren firmalar yurtiÃ§inde yeni ÅŸantiyeler iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor.

BÄ°REYSEL ALIM DA GiDEREK ARTIYOR

TÃ¼rkiyeâ€™den ev alan yabancÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± azalÄ±rken, TÃ¼rkiyeâ€™deki bireysel yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±mlarÄ± artÄ±yor. TCMB verilerine gÃ¶re bireysel gayrimenkul alÄ±mlarÄ± yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 1.2 milyar dolara yÃ¼kseldi. Gayrimenkul Hizmet Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± DerneÄŸi (GÄ°GDER), 5-10 yÄ±l Ã¶nce yÄ±llÄ±k 130 milyon dolar seviyesinde olan TÃ¼rklerin yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki gayrimenkul alÄ±mlarÄ±nÄ±n bu yÄ±l sonunda 3 milyar dolara ulaÅŸabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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YabancÄ±ya TÃ¼rkiyeâ€™den konut satÄ±ÅŸÄ± ise ocak-temmuz dÃ¶neminde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 42 azalarak 12 bin 811 oldu. 2024 sonunda yabancÄ±ya satÄ±ÅŸÄ±n 2-2.5 milyar dolar seviyelerine gelmesi bekleniyor. Hem GÄ°GDER, hem de sektÃ¶rÃ¼n Ã¶nde gelen dernekleri bu yÄ±l ilk kez gayrimenkulde cari aÃ§Ä±k verileceÄŸini dile getiriyor.

YURTDIÅžI NEDEN Ã–NE Ã‡IKTI?

Bireysel alÄ±cÄ±: Kiralara getirilen sÄ±nÄ±rlama, ikinci konuta kredi musluklarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±lmasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± yeni arayÄ±ÅŸa yÃ¶nlendirdi. TÃ¼rkiyeâ€™de fiyatlarÄ±n hÄ±zla yÃ¼kselmesi, aynÄ± ya da benzer fiyata yurtdÄ±ÅŸÄ± alternatiflerini Ã¶ne Ã§Ä±kardÄ±. DÃ¶viz bazÄ±nda kira getirisi birÃ§ok kesim iÃ§in cazip oldu. Vizesiz serbest dolaÅŸÄ±m hakkÄ±, deprem korkusu ve Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimi baÅŸlÄ±klarÄ± da yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±mÄ± tetikledi.

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Åžirketler: TÃ¼rkiyeâ€™deki durgunluk dÃ¶neminde frene basmak yerine alternatifleri deÄŸerlendiriyorlar. Riski az, arsa bedeli dÃ¼ÅŸÃ¼k, Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilen piyasa ÅŸartlarÄ±na sahip noktalara yÃ¶nelen ÅŸirketler bu ÅŸekilde kayÄ±plarÄ± telafi ediyor. Ä°nÅŸaat konusundaki deneyimleri TÃ¼rk ÅŸirketleri uluslararasÄ± arenada bir adÄ±m Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±yor.

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