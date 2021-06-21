Müteahhitlerden Ankara çıkarması

Türkiye Müteahhitler Birliği de (TMB), başkan Erdal Eren’in imzasını taşıyan bir mektubu Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a iletti. Son dönemde inşaatta yaşanan artışlarla ilgili olarak, Elvan’dan ilave fiyat farkı düzenlemesi ve şartsız tasfiye talebinde bulundu. Mektupta “Demir ve çimentoda enflasyon oranı ile açıklanamayacak fiyat artışlarının meydana getirdiği problemlerin aşılabilmesi amacıyla, bir ilave fiyat farkı düzenlemesine ve şartsız tasfiye imkânı verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır” denildi

‘HEPİMİZ İŞÇİ ÇIKARIRIZ’

İMKON, geçen yıl bir torba çimentonun ortalama 10 liradan satılırken 23 liraya; ton fiyatının ise 170 liradan 350 liraya çıktığına dikkat çekerek, bunun sektör için kabul edilemez olduğunu bildirdi. Anadolu’dan müteahhitlik sektöründen, 50’ye yakın alt dernekten iş bırakma, grev çağrısı olduğunu dile getiren İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, “bakanlığa konuyu ileterek, onları şimdilik durdurduk. Ama sonuç alınamazsa binlerce müteahhit iş bırakacak. İşsizler ordusuna yüz binlerce kişi katılacak. Bakanlıktan zamlara müdahale etmesini istiyoruz” dedi.Ticaret Bakanı Muş ile toplantı yaptıkları gün çimentocuların zam yapmak istediğini belirten Tahir Tellioğlu, “Şimdi fiyatlar aşağı çekilmemekle birlikte, betonculardan çimentocuların yüzde 10 ila 30 oranında tekrar zam hazırlığında olduklarını duyduk. Bununla ilgili her türlü şikâyet mekanizmasını işleteceğiz, Rekabet Kurumu’na, CİMER’e başvuracağız. Demokratik haklarımız çerçevesinde gerekirse iş bırakıp, yüz binlerce işçinin sigorta çıkışını vereceğiz” diye konuştu.

YÜKLENİCİLER ZOR DURUMDA

TMB Başkanı Erdal Eren’in imzasını taşıyan 18 Haziran tarihli mektupta, fiyat farkı düzenlemesinde uygulama kaynaklı sıkıntılar yaşandığı belirtildi. Bunun da projelerin zamanında bitirilememesine, dolayısıyla kamu ve özel sektör için ekonomik kayıplara yol açtığı belirtilen mektupta şöyle denildi: “Uygulanan fiyat farkı düzenlemelerinde yaşanan sıkıntılar, dövizdeki ciddi yükseliş ve küresel ekonomik konjonktür ile birlikte yapım işlerinde kullanılan, demir ve çimento olmak üzere tüm girdi fiyatlarında meydana gelen öngörülemeyecek artışlarla birleşerek yüklenicileri daha da zor durumda bıraktı. Bu sorun yalnızca asıl yükleniciler olan üyelerimizi değil, alt yükleniciler, tedarikçiler, mühendisler, mimarlar ve işyerlerinde çalışan yüzbinlerce işçimizi etkilemekte. Bir yüklenicinin iflası yapım zincirinde rol alan tüm taraflara ve her şeyden önemlisi ülke ekonomisine büyük zararlar vermekte.”

FORMÜL DEĞİŞSİN

Fiyat farkı formülünde değişiklik yapılması ve geriye dönük olarak 1 Mart 2020 tarihinden itibaren B katsayısının 1.00 olarak uygulanması istenilen mektupta diğer talepler de şu şekilde sıralandı: “Sektörün benzer bir sorunla karşı karşıya kaldığı geçmiş dönemde de, hükümetimiz, 16/12/2008 tarihli ve 2008/14447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile imalatta fiilen kullanılan malzemelerden fiyatlarında beklenmeyen artış olanlara ilave fiyat farkı verilmesine yönelik bir düzenlemeyi hayata geçirmiş ve o dönemdeki sıkıntıları gidermiştir.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara