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Müteahhitler iş bırakma eylemini sona erdirdi

#Müteahhit#İş Bırakma Eylemi#Tahir Tellioğlu
Müteahhitler iş bırakma eylemini sona erdirdi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento sektöründeki fiyat artışlarına tepki olarak 9 Eylül’de başlattıkları ‘iş durdurma eylemini’ sonladırdıklarını bildirdi.

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Tellioğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin stratejik sektörleri arasındaki inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mallarının başında çimentonun geldiğini belirtti. Bu sebeple çimentoya yapılan fahiş zamlara karşı boykot ve iş durdurma kararı aldıklarını hatırlatan Tellioğlu, şöyle devam etti: “Boykot ve iş durdurma eylemimiz, Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmiş, fahiş fiyat artışları Sayın Cumhurbaşkanı’nın günlük siyasi açıklamalarında yer bulmuştur.

Cumhurbaşkanımızın fahiş fiyat artışlarıyla ilgili başlattığı takip sürecini ve önleyici tüm tedbirleri destekliyoruz. Ayrıca Resmi Gazete’nin 7 Eylül tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin de söz konusu listeye eklenen çimento ve klinker mallarında öncelikli iç pazar ihtiyacının ülkemizde enflasyonla doğru orantılı olacak şekilde fiyat istikrarının tam anlamıyla bir an önce sağlanmasını temenni ediyoruz. Ülkemiz ekonomisinin büyümesi kavga ve kaos ile değil, sürdürülebilir üretim şartlarına, dengeli ekonomi ve sağlıklı fiyat istikrarıyla mümkün olacaktır.”

Müteahhitler iş bırakma eylemini sona erdirdi



‘BOYUN BÜKMEYECEĞİZ’

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Ülke ekonomisini sarsan, rekabet şartlarını ortadan kaldıran, birçok sektörü darboğaza sokan, iflaslara ve işsizliğe sebep olan ve alım gücünü bitiren ‘fahiş fiyat’ artışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye kamuoyuna açıkladığı mücadeleyi seferberlik olarak gördüklerini vurgulayan Tellioğlu, şunları kaydetti: “Sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak fahiş fiyat artışlarına asla boyun bükmeyeceğimizi, izin vermeyeceğimizi, üyelerimizin hak ve menfaatlerini yasal zeminde ve demokratik şartlarda her zaman arayacağımızı buradan bir kez daha kamuoyu ile paylaşarak, 9 Eylül’de başladığımız boykot ve iş durdurma eylemimizi bugün (dün) saat 17.00’da sonlandırıyoruz. Bundan sonraki sorumluluk tamamen hükümetin ve ilgili kurumlarındır. Makul maliyetlerle inşaatların bir an önce üretime geçmeleri gerekir, aksi durumda konut fiyatları ve kira artışlarının önüne geçilemeyecektir.”

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#Müteahhit#İş Bırakma Eylemi#Tahir Tellioğlu