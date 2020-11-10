Müteahhitler deprem komisyonu kuruyor

İzmir’de depremin yaralarını sarmak ve ülke genelinde riskli binaları dönüştürmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimler çalışmalarına hız verirken bir hamle de gayrimenkul sektöründen geldi. Dün bir araya gelen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) üyeleri deprem riskini ve alınacak önlemleri masaya yatırdı. Önce durum tespiti için bir komisyon kuracaklarını belirten İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, “Sektörde faaliyet gösteren firmalar olarak kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar için bir yol haritası oluşturacağız. İzmir için üyelerin de katılımıyla bir destek söz konusu olacak. Bunun yanında ülke genelindeki 6.7 milyon riskli konut için biz de elimizi taşın altına koyacağız. Bu süreçte vatandaşı bilinçlendirmek için sosyal sorumluluk projeleri üreteceğiz” dedi.



SİVİL İNİSİYATİF ÇAĞRISI

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), depremde can kayıplarının yaşanmaması için merkezi ve yerel yönetimlerin çalışmalarını güçlendirmek ve desteklemek üzere “sivil inisiyatif” ortaya konulması çağrısında bulundu. TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, şunları söyledi: “Deprem kaçınılmaz gerçeğimiz. Yapılarda doğru malzeme kullanarak yaşanan can kayıplarının önüne geçmek mümkün. Yanlış malzeme kullanımı ise felakete yol açıyor. İzmir depremi bunu bir kez daha gösterdi.

Aynı hat üzerinde pek çok bina sağlam kalırken, yıkılan binalar nedeniyle can kayıpları verdik. Bir an evvel bu yapıların güçlendirilmesi, yenilenmesi, kontrolü ve denetlenmesi önemli.Tüketicilerin binaların temelinden başlayarak tüm sürecine erişimi mümkün olmalı. Deprem konusunda dönüşümü teşvik için deprem riski olan yapılarda tapu işlemlerine sınırlamalar getirilmelidir. Çimento, beton ve demir gibi yapı sektörleri ve müteahhitler, mimar ve mühendisler bir araya gelerek eski yapıların güçlendirilmesinde ve yeni yapıların depreme dayanıklı inşa edilmesi noktasında farklı çözümler üretmeliyiz.”