Müstakil yapıda ruhsat rekoru

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Arzın sınırlı olmasına karşın talebin canlı olduğunu gören firmalar, yeni projelerin inşası için ruhsatlarını aldı. Geçen yıl 710 bin daire ruhsatı ile son 4 yılın zirvesi görülürken, müstakil yapılar özelinde de 53 bin rakamı aşılarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın son çeyreğine ilişkin yapı ruhsat verileri açıkladı. Son çeyrekte 228 bin 408 daire için ruhsat alınırken, bu rakam 2017 yılı 3. çeyrekten bu yana en yüksek çeyrek verisi olarak karşımıza çıktı.

710 BİN YENİ DAİRE

Yılın tamamında ise 136 bin 474 binada 709 bin 936 daire için ruhsat düzenlendi. Bina bazında geçen yıla göre yüzde 42.2, daire bazında yüzde 27.8, yüzölçümü olarak da yüzde 32.3 artış yaşandı. Yeni konut ihtiyacı yıllık 700-800 bin olarak kabul edilirken, 2021’de alınan ruhsat sayısı üretim iştahında düzelmeye işaret etti. Alınan yeni ruhsatlarda inşaat sürelerinin ortalama 2-3 yıl olduğunu belirten sektör temsilcileri geçmiş yıllardaki düşük üretim kaybının telafisinin ise zaman alacağını belirtiyor.

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PANDEMİ ETKİSİ

Öte yandan pandemi ile birlikte değişen konut ihtiyacı yapı ruhsatlarına da yansıdı. Bir daireli ikamet amaçlı yapılar olarak sınıflandırılan müstakil yapılarda ruhsat sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı. Son çeyrekte 17 bin 236 müstakil yapı için ruhsat verilirken, bu yapıların tüm yapı gurupları içindeki yüzölçümü payı yüzde 8.2 oldu. 2020’de müstakil yapı payı yüzde 6.3, 2019’da ise yüzde 4.4 olarak hesaplanmıştı. Geçen yılın tamamında ruhsat verilen müstakil yapı sayısı 53 bin 521’e çıktı. Bu sayı 2020’de 32 bin, 2019’da yaklaşık 16 bin, öncesinde ise 20-25 bin bandındaydı.