Müstakil evlere virüs zammı

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimini inceledi. Endeksa’nın 1 Ocak -11 Mart arasındaki dönem ile 11 Mart’tan günümüze kadar olan dönemi karşılaştırdığı analizine göre iki dönem arasında ülke genelinde konut satış fiyatı yüzde 11, kira fiyatı ise yüzde 6 artış gösterdi.

YAZLIK EVE İLGİ

Endeksa’nın analizlerine göre salgının etkisinin görülmeye başlanması ile birlikte yazlık ve yayla evi şeklinde ikincil konut talebi arttı. Dolayısıyla bu tipte konutların yer aldığı büyük şehirler dışındaki illerde ve bu amaçla fazla tercih edilen müstakil konutlarda daha fazla artış görüldü. Özellikle müstakil konutlara artan talep nedeniyle müstakil konutların satış ve kira fiyat artışı tüm konutların fiyat artışından daha yüksek oldu. Ülke genelinde müstakil konutların fiyatı yüzde 25, kira fiyatı ise yüzde 18 artış gösterdi.

‘DENGEYE OTURACAK’

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Salgının etkilerinin ülkemizde görülmeye başlanmasından sonra konut talebinin büyük şehirlerden diğer şehirlere ve özellikle yazlık bölgelere ve yayla evlerine kaydığını görüyoruz. Konut tipi bazında analiz ettiğimizde ise müstakil konutlara ilginin arttığı çok net görülüyor. Bu durum talep edilen konut satış ve kira değerlerinde artışa sebep oldu fakat henüz pazarda bunu karşılayacak işlemlerin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu fiyat artışının dengeye oturacağını düşünüyoruz” dedi.





