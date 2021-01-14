Müstakil ev fiyatları uçtu

Pandemi ve deprem konutta beklentileri değiştirdi. Son 1 yılda yeni ve müstakil konutlara talep artınca fiyatlar da yükseldi. Teknoloji Odaklı Gayrimenkul Değerleme Ve Lokasyon Analizi Platformu Endeksa.com’un, pandeminin konut satış ve kira değerlerine etkisini incelediği çalışmasında en fazla değer artışının 0-4 yaş arası müstakil konutlarda olduğu görüldü. Çalışmaya göre 0-4 yaş arası müstakil konutların satış fiyatı son bir yılda yüzde 67, kira bedeli ise yüzde 40 arttı.

ÜLKE GENELİNDE ARTIŞ

Yapılan çalışmaya göre Türkiye genelinde konut fiyatları 1 yılda yüzde 35, kiralar ise yüzde 17 artış gösterdi. Aralık sonu rakamlarına göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 2 bin 914 TL, ortalama konut satış fiyatı 378 bin 820 TL oldu. Ortalama kira 1.480 TL olarak gerçekleşti.

KİRADA YÜZDE 22

0-4 yaş arası konutların satış fiyatı son 1 yılda yüzde 38, kira bedeli ise yğzde 22 artış gösterdi. Aralık sonu itibarı ile 0-4 yaş arası konutların ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 76 TL, ortalama satış fiyatı 399 bin 880 TL, ortalama metrekare kira 15 TL, ortalama kira ise bin 455 TL olarak gerçekleşti.

1.2 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye genelindeki 0-4 yaş arasındaki müstakil konutlar incelendiğinde artış oranının ortalamanın oldukça üstünde olduğu görülüyor. 1 yılda Türkiye genelindeki 0-4 yaş arası müstakil konutların satış fiyatı yüzde 67, kira ise yüzde 40 arttı. Aralık sonu itibarı ile Türkiye genelinde 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 894 TL, ortalama satış fiyatı 1 milyon 184 bin 694 TL, ortalama metrekare kira 22 TL, ortalama kira ise 4 bin 312 TL oldu.

İZMİR’DE DEPREM ETKİSİ

Pandemiye ilave olarak 2020’de yaşanan depremin de etkisiyle İzmir’de 0-4 yaş arası müstakil konutların satış fiyatı yüzde 52, kira bedeli yüzde 47 arttı. Aralık sonu itibariyle İzmir’de 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 7 bin 366 TL, ortalama satış fiyatı 1 milyon 417 bin 472 TL, ortalama metrekare kirası 27 TL, ortalama kira 5 bin 31 TL. Ankara’da 0-4 yaş arası müstakil konutların ise satış fiyatı yüzde 47, kira bedeli yüzde 63 artış gösterdi.0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 563 TL, ortalama satış fiyatı 1 milyon 243 bin 487 TL, ortalama kira 6 bin 165 TL. Bursa’da ise 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 4 bin 395 TL, ortalama satış fiyatı 1 milyon 160 bin 280 TL, ortalama metrekare kirası 14 TL, ortalama kira 3 bin 683 TL.

METREKARESİ 8 BİN TL’Yİ AŞTI

İstanbul’da son 1 yılda konut satış fiyatları yüzde 23 artış gösterirken, kiralar yüzde 11 arttı. 0-4 yaş arası konutların satış fiyatları yüzde 31, kiraları ise yüzde 14 artış gösterdi. 0-4 yaş arası müstakil konutlarda ise son 1 yıllık satış fiyatı artış oranı yüzde 71, kira artışı yüzde 18 seviyesinde. Aralık sonu itibarı ile İstanbul’da 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 8 bin 840 TL, ortalama satış fiyatı 2 milyon 501 bin 720 TL, ortalama metrekare kirası 24 TL, ortalama kira 5 bin 890 TL.