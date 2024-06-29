Mustafa Varank’tan Çinli şirketlere çağrı... ‘Türkiye’de yatırım AB’nin kapısını açar’

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Heyete, Türkiye’nin Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt da eşlik etti. Siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelen komisyon üyeleri, Shenzhen Daimi Komite Üyesi ve Organizasyon Departmanı Genel Sekreteri Cheng Buyi ile bir araya geldi.

Sanayiden tarıma turizmden taşımacılığa kadar birçok alanda kilit bir ülke konumunda olan Türkiye’nin farklı coğrafyalardaki ticari potansiyeline dikkat çeken Varank, şöyle konuştu:

AB VE AFRİKA’NIN KAPISI

“Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB) ile yaptığımız Gümrük Birliği anlaşmamız sayesinde Avrupa pazarlarında çok rahat hareket edebiliyoruz. Çinli şirketlerin Türkiye’de yapacağı yatırımlar onlara AB’nin kapısını açacaktır. Beraber geliştireceğimiz iş birliğiyle de AB’de ortak hareket etmek noktasında başarılı olabiliriz. Türkiye, özellikle Afrika kıtası ve Körfez bölgesinde de önemli bir konuma sahip. Rusya ve Orta Asya ile ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşımız durumdayız. Türkiye’de var olacak Çinli şirketler, buraların kapısını bizimle birlikte daha rahat açabileceklerdir.”