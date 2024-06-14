×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketi onaylandı

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Maaş Pakedi#Onay
Muskın 56 milyar dolarlık maaş paketi onaylandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 09:56

Tesla CEO'su Elon Musk'un maaşını ve emeklilik haklarını içeren 56 milyar dolarlık bir paket hissedarlar tarafından onaylandı. Musk'ın maaş paketi daha önce bir hakim tarafından iptal edilmişti.

Haberin Devamı

Elektrikli araç şirketi Tesla'nın hissedarları, şirketin CEO'su Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketini oyladı. AFP'deki habere göre Musk, 56 milyar dolar değerindeki maaş paketini onaylama kararlarına ve Tesla'nın ana merkezini Delaware'den Teksas'a taşıma planına atıfta bulunarak "Her iki Tesla hissedar kararı da şu anda büyük farklarla kabul ediliyor!" yazdı.

Perşembe öğleden sonra oylar açıklandı ve Musk'ın maaş paketinin onaylandığı duyuruldu. 

Tesla, hissedarları Musk'un dev tazminat paketini onaylamaya ikna etmek için kampanya yürüttü. Hissedarlar Mart 2018'de ezici bir çoğunlukla Musk'ın tazminat planını destekledi ancak 2024 Ocak ayında ABD'nin Delaware eyaletinden bir hakim tarafından plan iptal edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elon Musk#Maaş Pakedi#Onay

BAKMADAN GEÇME!