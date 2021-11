Musk sosyal medyada anket başlatmıştı! Tesla hisselerinde sert düşüş

Milyarder iş insanı Musk gerçekleşmemiş kazançlardan büyük gelir elde ettiğini söyleyip vergi ödemek için Tesla’da bulunan hisselerinin yüzde 10’unu satmayı önermiş, bunun için sosyal medya hesabından bir anket paylaşmıştı.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?