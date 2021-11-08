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Musk sosyal medyada anket başlatmıştı! Tesla hisselerinde sert düşüş

#Elon Musk#Tesla#Hisse Satışı
Musk sosyal medyada anket başlatmıştı Tesla hisselerinde sert düşüş

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, sosyal medya hesabından paylaştığı bir anketle sahip olduğu Tesla hisselerinin yüzde 10'luk kısmını satıp satmaması konusundaki kararı, sosyal medya kullanıcılarına bırakmıştı. Tesla hisseleri bugün yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 1.133 dolar seviyesine düşerken daha sonra yükselişe geçti.

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Milyarder iş insanı Musk gerçekleşmemiş kazançlardan büyük gelir elde ettiğini söyleyip vergi ödemek için Tesla’da bulunan hisselerinin yüzde 10’unu satmayı önermiş, bunun için sosyal medya hesabından bir anket paylaşmıştı.

Musk'ın paylaştığı ankette 3 milyon 500 binin üzeinde oy kullanıldı. Ankete katılanların yüzde 57.9'u Musk'ın hisselerini satmasını isterken, yüze 42.1'lik kesim ise olumsuz yönde oy kullandı.

Musk, anketten çıkacak sonuç ne olursa olsun buna uyacağını ifade etmişti.

Elon Musk daha önce dördüncü çeyrekte hisselerinin "büyük bir bloğunu" satacağını açıklamış, eylül ayında Kaliforniya, Beverly Hills'deki konuşmasında, Tesla'daki hisse senedi opsiyonlarının süresi sona erdiğinde marjinal vergi oranının yüzde 50'nin üzerinde olacağını ve yakında satmayı planladığını ifade etmişti.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ

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Tesla hisseleri haftaya sert düşüş ile başladı. Geride kalan haftayı 1.222 doların üzerinde kapatan Tesla hisseleri Nasdaq açılında yüzde 7'nin üzerinde düşerek 1.133 dolar seviyesine indi. Daha sonra tekrar yükselişe geçen Tesla hisseleri önce 1.158 dolara ardından da 1.172 dolara çıktı. Tesla hisseleri saat 18.06 itibarıyla 1.173 dolar seviyesinde bulunuyor.

Twitter anketinin sonuçları ne olursa olsun, Musk muhtemelen bu çeyrekte hisse satmaya başlayacaktı. Bunun nedeni, 15 milyar dolardan fazla yaklaşan bir vergi faturasıyla karşı karşıya olması.

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