Balık sezonu müsilajın gölgesinde açıldı... 'Tehlike geçmedi balıksız kalabiliriz'

Müsilaj ve avlanma yasakları yüzünden, zor bir sezon atlatan balıkçılar yeni dönemin heyecanını, vatandaş da kaygısını yaşıyor. Uzmanlara göre denizlerde şu an olumsuz bir tablo yok ancak tehlike de henüz geçmedi.

İLK GECENİN BEKLENTİSİ YARIM KALDI

Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de olduğu gibi Marmara'da da balıkçılar geçtiğimiz hafta maviliklere doğru yelken bastı. 31 Ağustos gecesi denize bırakılan ağlar ilk gün 'bekleneni' veremedi. İkinci ve izleyen günlerde ise tekneler balıklarla dolmaya başladı. İstanbul genelindeki balık pazarlarında da tezgahlar şenlendi.





BAŞKAN ÖZKAYA TEMKİNLİ KONUŞTU

Balık avının ilk haftasını yorumlayan Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, sezon başlangıcı ve beklentilerle ilgili tespitlerde bulundu.

Çevresel sorunların yanı sıra hava şartlarının etkisine işaret eden Özkaya, geçen sene uygulanan av yasağı nedeniyle kendini toparlayan hamside bolluk yaşanacağı görüşünde. Özkaya "Balıkçılardan aldığımız bilgilere göre şu an denizlerde lüferin çok olduğu gözlemleniyor. Ancak lüferin yanı sıra da hamsi ve palamutta da büyük beklenti var. Özellikle de hamside büyük bir toparlanma bekliyoruz" dedi.

MÜSİLAJ BALIK AVINI OLUMSUZ ETKİLEDİ Mİ?

Özkaya, tutulan balıklarda müsilaj etkisinin ise görülmediğini söyledi. Geçtiğimiz yıl uygulanan ‘hamsi avı yasağı’nın tekrarlanmayacağını umduğunu belirten Özkaya "Bu sene balık avının yasaklanması gibi bir durumu beklemiyoruz. Ancak ilerleyen günlerde müsilaj artarsa ve bu durum balıkçılığı zor duruma sokarsa o zaman bir yasak durumun gelmesi de gündeme gelebilir’’ dedi.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YİYİN"

Özkaya şunları söyledi; "Bu sene bol bol hamsi, palamut ve lüfer yiyebilmeyi bekliyoruz. Müsilajdan dolayı bakanlık her gün analiz yapıyor, araştırıyor. Balıklarda insan sağlığına zarar verebilecek hiçbir şey bulunamıyor. Gönül rahatlığıyla Marmara’dan çıkan balığı yiyebiliriz. Araştırmalarda da bir sıkıntı çıkarsa zaten biz de bunu bütün balıkçılarımıza bildiririz"





BALIKÇILAR UMUTLU

Beşiktaş’ta 13 yıldır balıkçılık yapan Murat Çimen "Bu yıl bereketli bir sezon bekliyoruz. Havaların soğumasıyla balıklar bollaşır. Bu ayın 15’inden sonra çinekop, palamut bolca gözükür. Bu sene çinekop ve lüferin bol olması bekleniyor. Geçen sene palamut boldu. Hamsi şu an 25 lira ancak sezon yeni başladığı için ileri günlerde fiyatı kesinleşir" dedi.

Beşiktaş Balık Pazarı'nda dükkanı bulunan Tahsin Sarıyaprak ise "Geçen sene salgın bizi zorladı. Kapanmalar nedeniyle biz iş yapamaz hale geldik. Bu sene gayet hazırlıklıyız. Geçen senenin sıkıntıları bir nebze de olsun azaltabilmek için bol bol balık çıkmasını bekliyoruz. Müsilaj sonrası balıklarda sıkıntı olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.





"TEHLİKE GEÇMEDİ GEVŞEMEMELİYİZ"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı’ya göre ise Marmara'daki 'müsilaj' tehlikesi hâlâ geçmedi.

Profesör Sarı şu tespitlerde bulundu:

- Müsilajın etkili olduğu dönemden sonra balık yemek sorusunun cevabı noktasında bizim bakanlık açıklamalarını takip etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar olumsuz bir açıklama yapılmadıysa eğer o zaman bir sıkıntı olacağını söyleyemeyiz. Balık tüketirken hangi hassasiyetlere güdüyorsak aynı şekilde davranmalıyız.

- 17 Ağustos 2021 tarihinden sonra müsilaj, su kolonunda görünmez hale geçti. Eskiden şeritler halinde kümeler halinde toplanan müsilajı artık biz deniz yüzeyinde görmüyoruz. Ama tamamen bitti de diyemiyoruz çünkü diplerdeki etkisi de hala devam ediyor. Müsilaj şu an büyük kütleler halinde az akıntılı yerlerde yığıldı kaldı. Bunların çözülmesi, parçalanması zaman alacak. Kasım ayı gibi diğer tetikleyici şartlar da oluşursa yeniden müsilajla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Tehlike geçmedi, gevşememeliyiz.

"SEZONUN SEYRİ İÇİN KASIM'I BEKLEMEK GEREK"

- Geçen senenin Kasım ayından beri balıkçılar, müsilajın etkisiyle savaşıyor. Şu an 2-3 günlük performansa bakarak balık sezonu iyi ya da kötü gidecek demek mümkün değil. Ama müsilajın diplerdeki etkisinin sürdüğünü dikkate alırsak balıkçıların yine iyi bir sezon geçirmeme olasılıkları yüksek. Hatta Kasım'da tekrar müsilaj başlayacak olursa balıkçılar yine ağlarını atacak bu ağları çekmekte zorluk çekecekleri için balıkçılık açık gözükse bile fiilen kapalı olacak.

"SADECE YASAK GETİRMEK ÇÖZÜM DEĞİL"

- Balıklar tam üreme zamanında müsilajla karşılaştılar. Nisan-Mayıs aylarında yoğun bir şekilde müsilaj kapladı her yeri. Bunun etkisini 2-3 sene içerisinde daha yoğun görmeye başlayacağız. Ama bu aşamada yapmamız gereken yasak getirmekten ziyade ekosistem içerikli balıkçılık yapmamız gerekiyor. Dönemlik sezonluk ve tek tür esaslı bakmaktan vazgeçmemiz gerekiyor.



"HİÇ BALIK BULAMAZSAK KİMSE ŞAŞIRMASIN"

- Böyle yanlış şekilde avlamaya devam edersek hiç balık bulamayacağımız günlerle karşılaşırsak şaşırmayalım. Ama biz denizlerdeki balıkları sonsuz olarak düşünüyoruz. Denizimizdeki balıklar kadar avlanma yapmamız gerekiyor. Ne kadar artmışsa o kadar avcılık yapmamız gerekiyor.

"YILLIK 80 BİN TON BALIK 20 BİN TONLARA DÜŞTÜ"

- Marmara Denizi’nde 80 bin tonlarda balık avı yapıyorduk biz. Ancak bu rakamlar şu an 20 bin tona kadar geriledi. Bir taraftan kirlilik var evet ama biz yanlış avcılık yapıyoruz. Balık miktarlarımız düştükçe avcılık gücümüzü artırmışız biz. Bu balıklar azaldıkça da fiyatlar yükselir.

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