Müsilaja karşı doğal bakteri umudu

8 Haziran’da Yenikapı Limanı’nda müsilajla kaplanan bir alan bariyerlerle çevrildi. Bu alana denizdan daha önce elde edilen bakteriler bırakıldı. Bakteri 72 saatte yüzeydeki müsilajı temizledi. Prof. Dr. Gülşen Altuğ yaptıkları çalışmayı şöyle anlattı: “Müsilajın içinde yüksek oranda karbonhidrat olduğunu bildiğimiz için karbonhidratı parçalayan bakterileri bu karışımın içine koyduk. Aynı zamanda bu müsilajın içerisinde lipit, aminler, yani protein, gibi türevleri var. Bunları da parçalayacak bakterileri birleştirdik. Bu bakterilerin birbirleriyle anlaşmasını sağlayacak kompozisyonlar oluşturmaya çalıştık. Bu karışımların laboratuvar ortamındaki başarısını zaten biliyorduk.

YÜZ GÜLDÜREN SONUÇ

8 Haziran’da 20-25 metrekarelik bir alanda çalışmaya başladık. Etrafını yüksek bariyerlerle çevreledik. Yüzey müsilajla halı gibi kaplıydı. Bakterileri günde iki kez yüzeyden spreyledik. Sıcaklık, PH, oksijen, tuzluluk gibi değerler her gün kaydedildi. Üçüncü günün sonunda, yani 72 saatte yüz güldürücü sonuçlar almaya başladık. Çalıştığımız noktada dibe herhangi bir çökme yaşanmadı. Dipteki müsilajın nasıl çözüleceğiyle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Bunlar tamamlandığında sonuçlarını açıklayacağız. Dışarıdan yabancı bir şey vermiyoruz. Kullandıklarımız yine Marmara Denizi’nin bakteri.”

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