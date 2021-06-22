30 metre derinliği etkileyecek! Müsilaj ile mücadelede yeni dönem

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj problemi ile mücadele devam ediyor. Bu doğrultuda müsilaj seferberliğinde yeni bir safhaya geçiliyor. Denizin dibine oksijen verilecek. CNN Türk muhabiri Sema Akbulut detayları anlattı.

İşte müsilaj ile mücadelede yeni dönemin detayları:

Bakan Kurum denizdeki oksijen seviyesinin artırılması gerektiğini açıklamıştı. Uzmanlar azot ve fosfor seviyesi azalır oksijen seviyesi artarsa müsalaj sorununun ortadan kalkacağını söylemişti. Buna yönelik ilk adımlar atılmıştı. Şimdi de ikinci adıma geçildiğini söyleyebiliriz.

Bu cihaz tamamen güneş enerjisi ile çalışıyor. altında ise syah bir alan var. Bu alan denizdeki oksijen seviyesini artıaracak olan alan. 30 metre derinliğe kadar etki ediyor. 600 metre çapını etkiliyor. Kanada'da bugüne kadar tatlı suda durgun suda denendi. Türkiye'de ilk kez tuzu suda denenecek. Altı ay boyunca her iki saatte bir bulunduğu alandan su numuneleri alınacak. Bu numuneler incelenecek ve sudaki oksijen seviyesi ne kadar arttı buna bakılacak.

Cihaz Kocaeli'de şamandıralar ile belirlenen 4 alana yayılacak. Alanlar tamamen uzmanlarla görüşülerek belirlendi. Cihaz ilk bölgede 5, ikinci bölgede 10-12, üçüncü bölgede 10 ve dördüncü bölgede 19 metre derinliğe yerleştirilecek. Sudaki oksijen seviyesi gün gün, saat saat alana yerleştirilen ekrana yansıtılacak.

BAKAN KURUM TEKNEYLE İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.

Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya, oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazların denize bırakıldığı belirtildi.

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