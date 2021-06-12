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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Müsilaj temizliğinde flaş gelişme! Bakan duyurdu... 25 yer daha eklendi
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Ekonomi
Haber Giriş: 12.06.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Son dakika: Müsilaj temizliğinde flaş gelişme! Bakan duyurdu... 25 yer daha eklendi

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Son dakika: Müsilaj temizliğinde flaş gelişme! Bakan duyurdu... 25 yer daha eklendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilaj temizliğindeki son durumu Twitter hesabından paylaştı. 11.972 metreküp müsilajın temizlendiğini duyuran Bakan Kurum, ""İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 7 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen müsilaj temizliğiyle ilgili son durumu aktardı. Bakan Kurum,"Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 11.972 metreküp müsilajı temizledik"⁬ dedi.

Müsilaj kararı Resmi Gazetede
Müsilaj kararı Resmi Gazete'de

İL İL AÇIKLADI

Bakan Kurum şehirlerin müsilaj temizliğinin son durumunu il il de açıkladı. Bakan Kurum şu ifadelerde bulundu:

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Çok çarpıcı kareler Müsilaj tehdidi uzaydan görüntülendi
Çok çarpıcı kareler! Müsilaj tehdidi uzaydan görüntülendi

Dördüncü günün sonunda illerimizde,
İstanbul 218,7 metreküp
Kocaeli 95,5 metreküp
Bursa 88 metreküp
Tekirdağ 44 metreküp
Balıkesir 182 metreküp
Çanakkale 146 metreküp
Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik.

25 YER DAHA EKLENDİ

Bakan Kurum temizliğe 25 yerin daha eklendiğini belirterek, "İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 7 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

Son dakika: Bakan Kurumdan flaş müsilaj temizliği açıklaması
Son dakika: Bakan Kurum'dan flaş müsilaj temizliği açıklaması

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