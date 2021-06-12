Son dakika: Müsilaj temizliğinde flaş gelişme! Bakan duyurdu... 25 yer daha eklendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen müsilaj temizliğiyle ilgili son durumu aktardı. Bakan Kurum,"Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 11.972 metreküp müsilajı temizledik"⁬ dedi.

1⃣ Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük.



Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 m³ müsilajla birlikte toplamda 1⃣1⃣9⃣7⃣,2⃣ m³ müsilajı temizledik. 🌊💙#MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) June 12, 2021

İL İL AÇIKLADI

Bakan Kurum şehirlerin müsilaj temizliğinin son durumunu il il de açıkladı. Bakan Kurum şu ifadelerde bulundu:

Dördüncü günün sonunda illerimizde,

İstanbul 218,7 metreküp

Kocaeli 95,5 metreküp

Bursa 88 metreküp

Tekirdağ 44 metreküp

Balıkesir 182 metreküp

Çanakkale 146 metreküp

Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik.

2⃣ Dördüncü günün sonunda illerimizde,

👉İstanbul 218,7 m³

👉Kocaeli 95,5 m³

👉Bursa 88 m³

👉Tekirdağ 44 m³

👉Balıkesir 182 m³

👉Çanakkale 146 m³

👉Yalova 423 m³ müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik. 🚮🚚 — Murat KURUM (@murat_kurum) June 12, 2021

25 YER DAHA EKLENDİ

Bakan Kurum temizliğe 25 yerin daha eklendiğini belirterek, "İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 7 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

3⃣ İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 7⃣7⃣ bölgede çalışmalarımızı sürdürdük.



Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz. 🌏👧👦 — Murat KURUM (@murat_kurum) June 12, 2021

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