Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu. MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Olağan genel kurulu sonucu MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu.



MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu sonrası MÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu; Mahmut Asmalı, Gökhan Yetkin, Mehmet Develioğlu, Soner Meşe, Ahmet Doğan Alperen, Muhammed Ali Özeken, Davut Altunbaş, Abdülsamet Temel, Osman Çalışkan, Hıfsı Soydemir, Abdullah Eriş, Abdullah Bozatlı, Tahir Tuluk, Bekir Sami Nalbantoğlu, Faruk İbrahim Özbek, Mustafa Aktaş, Tevfik Dönmez, Mehmet Şahin, Abdurrahman Uzun, Mustafa Çalışkan, Savaş Yılmaz, Erkan Gül, Abdülkadir Sıcakyüz, Yunus Furkan Akbal ve Meryem İlbahar'dan oluştu.



Yeni yönetim kurulunun yedek üyeleri arasında ise; Osman Nuri Önügören, Selim Sar, Süleyman Tarakçı, Esra Kaftancıoğlu, Muharrem Ahmet Yüksel, Yunus Kartal, Yasin Emre Ertemel, Halit Kerim, Ali Gökhan Er, Fahrettin Oylum, Ünsal Sözbir, Ömer Karatemiz, Osman Özdemir, Mücahid Yıldız, Faruk Güzeldere, Cemil Yüksekdağ, Mehmet Metin Korkmaz, Halil Köklü, Fatih Canpolat, Fatih Altunbaş, Murat Altuğ Karataş, Hüseyin Sarpkaya, Mazlum Engin Akdağ, Murat Kundak ve İsmail Somalı yer aldı.



"BAYRAĞI, HEP BİRLİKTE DAHA İLERİYE, DAHA YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ"



Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nun kapanış programında yaptığı konuşmada, "31. yılımızı geride bırakırken, Türkiyemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde, küresel bir oyuncu olmasında, MÜSİAD'ımız çok önemli bir görev üstlenmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm genel başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, yurt içi ve yurt dışı şube yönetimlerimize, tüm üyelerimize ve emektar çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Asmalı, şunları kaydetti:



"MÜSİAD'a 2006 tarihinde bir nefer olarak üye olan, 4 genel başkanla çalışan, sektör kurullarında, yönetim kurullarında ve başkan vekilliği görevlerinde bulunan bir kardeşiniz olarak, tüm şubelerimizin ve yönetim kademelerimizin mutabakatı sonucunda, genel kurulumuzun da onayı ile devraldığımız bu bayrağı, inşallah hep birlikte daha ileriye, daha yükseğe taşıyacağız.



MÜSİAD bir ocaktır, bir okuldur, bir gönüllü teşekküldür ve kapısı ülkemize, halkımıza hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Biz, buraya üye olurken bir nefer olarak katıldık ve zaman içerisinde tevdi edilen tüm görevleri canla başla yerine getirmeye gayret ettik. Gün geldi organizasyonlarda görev aldık, gün geldi kurullarda hizmet ettik. Ve nihayetinde yapılan istişareler sonucunda, bizimle beraber bir yönetim kurulu oluşturulması mutabakatı sağlandı. MÜSİAD'da aldığım her görev, benim ve ailem için bir şereftir. Bu şerefli ve kutsal görevim süresince, var gücümle çalışacağıma huzurlarınızda söz veriyorum."



"MÜSİAD BİR FİKİRDİR, KURAL VE AKSİYON TOPLULUĞUDUR"



"MÜSİAD, kuruluş felsefesi çerçevesinde: Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak ve halkının refah seviyesini yükseltecek her çalışmaya destek vermiştir." ifadelerini kullanan Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm üyelerinin emeği ile yapmış olduğu projeler, faaliyetler, yayınlamış olduğu araştırma raporları ile ülkemizin yönetimlerine her dönemde büyük katkılar sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği tüm hükümetlere, iş dünyası ile yakın çalışma içinde oldukları, bizleri destekledikleri ve teşvik ettikleri için kalbi şükranlarımı sunuyorum.



MÜSİAD bir fikirdir, kural ve aksiyon topluluğudur. MÜSİAD'ın önceliği Türkiye'dir. MÜSİAD'ın önceliği İslam dünyasıdır. MÜSİAD'ın önceliği mazlum milletlerdir, insanlığın kurtuluşudur. Bu önceliklerimiz doğrultusunda, almış olduğumuz bayrağı daha ileriye taşımak için heyecanımız, azim ve kararlılığımız tamdır. Seçilen yönetimimiz ve tüm üyelerimiz ile birlikte Türkiye ve tüm insanlık için eserler bırakmak adına gece gündüz çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun ne denli büyük olduğunun farkındayız. MÜSİAD'ı bugünlere taşıyan ruh ve heyecanla, bu sorumlulukları yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın."



Asmalı, MÜSİAD'ın bugünlere gelmesinde, çatısı altındagörev yapan tüm kurucularının, yöneticilerinin ve üyelerinin payı olduğuna dikkati çekerek, "İşte bu sebepten dolayı bir kez daha, hizmetlisinden en üst yöneticisine kadar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vefat eden üyelerimize de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.



"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR ATILIM GÖSTERECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ"



MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Türkiye'de ve dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Tüm dünyada ekonomiden sosyal yaşama, dış politikadan güvenliğe kadar, her alanda olağanüstü gelişmeler yaşanmaktadır. Türkiye, son 20 yılda ekonomiden sosyal hayata, ulaştırmadan enerjiye, dış politikadan milli savunmaya kadar bir çok alanda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Milli ve manevi alanda çok büyük hizmetler yapılmıştır. Başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere emek harcayan herkesten Allah razı olsun." dedi.



Son yılların en önemli gelişmesi olan Kovid-19 salgınının bütün dünyada büyük bir şok ve karmaşa meydana getirmişken, Türkiye'nin bu zorlu süreci gayet başarılı bir şekilde atlattığını vurgulayan Asmalı, şu değerlendirmede bulundu:



"Hamdolsun Türkiye, son 20 yılda sağlık alanında yaptığı akılcı yatırımlar ve büyük dönüşümle bu salgını dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olmuştur. Türkiye, gelişmiş ekonomilerin bile büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, salgının ekonomi üzerindeki etkisini sınırlı tutmayı başarmıştır. Başta ekonomik büyüme olmak üzere, ihracat ve yatırımlarda rekor artışlar elde etmiştir. Sağlık alanındaki başarılı süreç gibi, coğrafi konumumuz, lojistik ve imalat sanayindeki güçlü altyapımız ve nitelikli iş gücümüz sayesinde, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin büyük bir atılım göstereceğine yürekten inanıyoruz.

MÜSİAD olarak, yurt içinde 89 şubesiyle, yurt dışında 95 ülkede 225 irtibat noktasında, toplamda 11 bini aşkın üyesi, yaklaşık 60 bin şirketten oluşan ekonomik büyüklüğüyle, dün olduğu gibi bugün de bu atılımın en büyük destekleyicisi ve paydaşı olacağız. Türkiye bu coğrafyada 1000 yıllık tarihiyle var olmuştur ve Allah'ın izniyle sonsuza kadar da var olmaya devam edecektir."



"MÜSİAD'I VE TÜRKİYE'Yİ YENİ UFUKLARA TAŞIYACAĞIZ"



Asmalı, güçlü Türkiye için, güçlü ekonominin şart olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Güçlü bir ekonomiye sahip Türkiye; hak ve hukukun, adalet ve eşitliğin, barış ve güvenin, refah ve mutluluğun hakim olduğu bir dünyanın yeniden inşa edilmesinin en büyük öncüsü olacaktır. Bizler; 'Tohum saç, bitmezse toprak utansın' diyen büyüklerimizi dinleyerek, gelecekte bu dünyanın öncüsü olacak kuşakları yetiştirmek adına Genç MÜSİAD'la tohumlar ektik. Son 20 yılda bu tohumlar yeşerdi, filiz verdi, güçlendi ve artık kendi gövdeleri üzerinde durmaya başladılar. İnşallah bu dönem meyveleri topladığımız dönem olacaktır. Bununla birlikte, MÜSİAD Kadın çalışma grubumuza vereceğimiz güçlü destekle; iş ve aile hayatımızın bugününe ve geleceğine yönelik birçok başarılı projeyi inşallah hayata geçireceğiz.



Gücümüzü geçmişimizden alacağız, bugüne ve geleceğe odaklanacağız. Geçmişin tecrübeleri ile bugünün yeniliklerini birleştirerek, Allah'ın yardımıyla MÜSİAD'ı ve Türkiye'yi yeni ufuklara taşıyacağız. Bugün genel kurulumuzda bu şerefli görevi şahsıma layık gören tüm üyelerimize, görevi devir aldığım değerli başkanım Abdurrahman Kaan Beyefendiye, tüm yönetim kurulu çalışma arkadaşlarına, bu organizasyonda emeği geçen tüm emektarlarımıza, yurt içinden ve yurt dışından teşrif eden tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

