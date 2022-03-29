Haberin Devamı

MÜSİAD’ın Taşkent’te yeni ofisi açıldı. MÜSİAD Özbekistan Başkanlığı görevine getirilen Serdar Kelebek, “Bugün büyük bir heyecanımız var. Özbekistan büyük bir ülke. Türkiye’yi çok seven halklar topluluğu. Özbekistan, 36 milyon nüfusu aşmış ülke. Gelişimine hız vermiş, 2017’den sonraki Cumhuriyet dönemini daha aktif, daha dinamik. Yeraltı yer üstü zenginliklerini iyi değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti ve MÜSİAD’ın Özbekistan misyonuna değinen Kelebek, “Sayın Cumhurbaşkanımız çok güçlü geliyor bu gelişinde. Her zaman da zaten güçlü gelmiştir. Ciddi ticari anlaşmalar yapacağız. Bakanlarımızla kendisini ağırlayacağız inşallah. Hem Özbekistan hem Türkiye için ciddi bir anlaşma olacağına inancım tamdır. Bugüne kadar çok güzel hizmetler ettik. Ülkenin en büyük kulesini bizim Türk firmamız gerçekleştirdi. İslam Merkezi’ni bir Türk firmamız gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde Özbekistan Parlamenterini yapan bizim Türk kardeşlerimiz. Enerji konusunda birçok firmamız burada ciddi bir atılım yapmaktadır. Yine AVM kültürünü geliştirmek için çok katlı bir yatırım yapan yine bir Türk yatırımcımız var. Buranın en büyük otopazarlığını, en büyük alış veriş merkezlerini yapan kardeşlerimiz Türk arkadaşlarımız. Bize bu ayrıca gurur veriyor. Burada yapılan birçok Türk yatırımcımızın alt yapı ve üst yapıda göstermiş oldukları beceri bizi hep sağlam ve güçlü kıldı” ifadelerini kullandı.



“Özbekistan’ın ilk alt geçitli köprülü kavşağını Türk firması yaptı” diyen Kelebek, açıklamasını şu şekilde tamamladı:



“Bize gurur vermektedir. Bundan so0nraki süreçte MÜSİAD olarak Özbekistan ve Türk iş insanını dünya ticaretinde rekabeti güçlü ortaklık bilincini geliştiren yapılar oluşturmak için Genel Başkanımız, MÜSİAD olarak bu minvalde samimi duygularla yapacağımıza inancımız tamdır. Önümüzdeki günlerde MÜSİAD olarak Türk iş insanlarını Özbekistan’a yatırım yapmaya davet ediyoruz. Yapacak birçok yatırımda MÜSİAD olarak birçok konuda katkı sağlamayı planlıyoruz. Yine Özbekistan ve Türk halklarının daha gelişmesi için ortaklık bilincinin gelişmesini sağlamayı düşünüyoruz. Yine Özbek iş inşalarının da Türkiye’ye yapacakları yatırımlar konusunda da başta MÜSİAD Genel Merkezi’miz olmak üzere biz Özbekistan temsilcileri olarak bu yolda kendilerine destek olmayı hedefliyoruz. Bu minvalde Özbekistan temsilcisi olarak şahsım ve Genel Başkanım adına hepinize saygılarımı sunuyorum.”