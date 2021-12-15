MÜSİAD Vizyoner’21’e sayılı günler kaldı

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Türkiye ve dünyadaki saygın konumunu giderek yükselten, mahalli ve evrensel değerleri gözeterek iş dünyasına geleceğe yönelik çözümleriyle rehberlik eden Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyası ve kamuoyunda ilgiyle takip edilen etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda 2015’ten bu yana her 2 yılda bir düzenlediği MÜSİAD Vizyoner etkinlikleriyle iş dünyasını geleceğe hazırlıyor. Bu seneki zirve başlığının “Fark Et” olarak belirlendiği MÜSİAD Vizyoner’21, “Dijitali Fark Et”, “İklimi Fark Et”, “Girişimi Fark Et”, “Dönüşümü Fark Et” alt başlıklarıyla iklim krizinden dijital dönüşüme, girişimci ekosistemine kadar pek çok alanda iş dünyasına rehberlik edecek. 22 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte alanında uzman duayen isimler konuşmacı olarak iş dünyasına dijital dönüşümün izinden giden yenilikçi bir projeksiyon sunacak.

TEKNOLOJİ, DİJİTAL, GLOBAL, İNOVASYON KAVRAMLARI DERİNLİKLİ İŞLENECEK

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Yeni çalışma düzeninin merkezinde yer alan teknoloji, dijital, global, inovasyon gibi kavramlar, MÜSİAD Vizyoner’21’de derinlikli olarak işlenecek. Yeni çalışma düzenine yön veren bu kavramların iş dünyasının geleceğe ilişkin kalıcı değerler üretebilmesindeki rolü ortaya çıkarılacak. Türk iş dünyasına küresel arenada rekabet gücü kazandıran inovasyon, yenilikçi pazarlama taktikleri ve dönüşüm zirvenin odaklandığı konular olurken, ilkim krizine karşı çözüm önerileriyle de bugünden gelecek senaryoları konuşulacak. Alanında uzman isimlerin tecrübelerinin paylaşılacağı, iş dünyasında global trendlerin analiz edileceği, strateji ve eylem planlarının oluşturulacağı zirvede iş dünyası için yeni ilhamlar ve motivasyon kaynakları ortaya konacak.

İŞ DÜNYASININ TÜM AKTÖRLERİNE AÇILIM KAZANDIRACAK

MÜSİAD Vizyoner’21 ile iş dünyasına bilinçli ve öngörülebilir bir gelecek vizyonu kazandırmayı hedeflediklerini belirten MÜSİAD Vizyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül “Vizyoner’21’de iş dünyasının tüm aktörlerine geleceğe ilişkin bir açılım kazandırmayı planlıyoruz. Bu nedenle “Fark Et” ana başlığında 4 farklı alt başlık belirledik. Bu başlıklarının tümünü bir araya getirdiğimizde hedeflediğimiz farkındalığı oluşturmuş oluyoruz. Bu seneki etkinliğimizde çok sayıda farklılık sunacağız. Vizyoner’21 için Start-up Exchange Sahnesi ile karşınıza çıkacağız. Start-up ruhunu önemseyen girişimciler bu sahneye çıkacak, misyon ve vizyonlarından bahsedip start-up fikri olan kişilere de bir yol haritası göstermiş olacaklar. Yine Start-up exchange ödül törenimiz ile bir ilki gerçekleştirerek; “Özgün Ürün Şampiyonu”, “Sınır Tanımayan Şampiyon”, “En Çevreci Şampiyon”, ödüllerimizi takdim edeceğiz. Kendi alanının uzmanı olan seçici kurul üyelerimiz etkinliğimize katılan start-up’ları değerlendirecekler. Bu değerlendirmenin ardından etkinliğimizin sonunda ödül törenimiz gerçekleşecek. Vizyoner’21 Zirvesine davet ettiğimiz start-up’ların birçoğunun geleceğin markaları haline gelen unicornlara hatta decacorn’lara dönüşeceğine içtenlikle inanıyoruz. Ayrıca bir diğer sürprizimiz de Start-up’lar için özel kitapçık ve web sitesinin tasarlanacak olması… Kitapçığımız ve web sitemizde Start-up’ların bilgileri, vizyonları ve başarıları gibi bilgiler olacak; kitapçığımız etkinlik zamanı dağıtılırken, start-up bilgilerinin yer aldığı web sitemiz, gelecek Vizyoner’e yani 2023 yılına kadar açık kalacaktır” diye bilgi verdi.

İKLİM MANİFESTOSU’NU AÇIKLAYACAK

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Türkiye ekonomisinin lokomotifleri Kobileri bünyesinde barındıran MÜSİAD, Vizyoner’21’de iklim değişikliğine ilişkin kılavuz niteliği taşıyan İklim Manifestosu’nu açıklayacak. Bu kapsamda “İklimi Fark Et” başlığıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümünün önemine dikkat çekecek. “MÜSİAD Vizyoner’21’de 4 ana konudan biri olan “İklimi Fark Et” başlığında açıklanacak İklim Manifestosu, “Sürdürülebilir Yenilenebilir Enerji”, “Yeşil Yakıt Projeksiyonu”, “Karbon Salımı Düşük Ya da Sıfır Enerji Üretimi”, “Döngüsel Ekonomi”, Enerjinin Dijitalleşmesi” ve “Paris İklim Anlaşması İçin Sanayi Dönüşümüne Uygun Politikalar” başlıklarından oluşuyor. MÜSİAD Vizyoner’21, İklim Manifestosu ile iş dünyasını iklim kriziyle topyekün mücadeleye davet ederek öncü bir girişimde bulunacak. Bu kapsamda oluşturulan Danışma Kurulu’nda Türkiye’nin saygın akademisyenlerinden Prof. Dr. Kerem Alkin, Dr. Sohbet Karbuz, Prof. Dr. İsmail Ekmekçi ve Dr. Cihad Terzioğlu yer alıyor.

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DEĞERLERİMİZİ DE “FARK ET”TİRECEK

Psikiyatri alanında çok sayıda kongre ve sempozyumda konuşmacı olarak yer alan yazar, Psikiyatrist Prof. Dr Kemal Sayar ile şehir ve medeniyet, özellikle de İslâm medeniyeti konularındaki konuşma ve çalışmaları ile tanınan Prof. Dr Sadettin Ökten de zirvede yerini alacak. İki uzman isim ‘Değerlerimizi Fark Et’ özel panel başlığı altında, iş dünyasının değerlerinin korunup geliştirilerek yarınlara ulaştırılmasına yönelik katılımcılara yol haritası sunacak.

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NFT SERGİSİ İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜNÜ SUNACAK

MÜSİAD Vizyoner’21, bu sene NFT Sergisi’ne de ev sahipliği yapacak. Birbirinden farklı sanat eserlerinin dijital olarak sergileneceği etkinlik alanında yer alan Start-Up Exchange Sahnesi ise Türkiye’nin start-uplarını buluşturacak. Türkiye’de girişimci ekosistemin gelişimine liderlik eden start-uplar bu sahnede başarı öykülerini katılımcılarla paylaşacak.

KÜLTÜREL ŞÖLEN SUNACAK

Zirvede sergilenecek dijital sanat eserleriyle dijital dönüşümün gücünü örnekleriyle sunacaklarını kaydeden Erkan Gül, “Vizyoner’21 Fark Et Zirvesinde bu sene diğer senelerden farklı olarak NFT Sergisi etkinlik alanında yer almak için gün sayıyor. Dijital sanat eserleri olarak bilinen NFT, son zamanlarda isminden sıklıkla söz ettirmektedir. Günümüz sanatına yeni bir anlam katan NFT bir sergi olarak Vizyoner’21 Fark Et’te yer alacak. Birbirinden farklı sanat eserleri dijital olarak sergilenecek, gelen tüm ziyaretçiler için kültürel bir şölen oluşturacak” dedi.

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KATILIMCILAR REKABETÇİ FAYDA VE FIRSATLARI KEŞFEDECEK

MÜSİAD Vizyoner’21’e katılanlar, etkinlik sırasında B2B POINT buluşma noktasında bir araya gelecek. Alanında profesyonel kurumlar ve isimlerle buluşan katılımcılar, fikir alışverişi yaparak networklerini geliştirme şansı elde edecek. Katılımcılar farklı konu başlıkları etrafında rekabetçi fayda ve fırsatları keşfederek işlerine verimlilik kazandırmanın yollarını arayacak.