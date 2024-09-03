MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan enflasyon yorumu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.

MÜSİAD'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Asmalı, çekirdek enflasyonda gözlenen toparlanma ve yıllık üretici fiyatlarındaki artışın son 40 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin gelecek döneme dair olumlu sinyaller verdiğini ifade etti.

Asmalı, ağustosa ilişkin yıllık enflasyonun son 13 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"TÜFE'nin yüzde 51,97'ye gerilemesi, dezenflasyon sürecinin ivme kazandığına işaret etmesi bakımından memnuniyet verici bir gelişmedir. Manşet enflasyonun yanı sıra çekirdek enflasyonda gözlenen toparlanma ve yıllık üretici fiyatlarındaki artışın son 40 ayın en düşük seviyesine gerilemesi de önümüzdeki döneme dair olumlu sinyaller vermiştir. Böylece geçtiğimiz yılın haziran ayında başlayan parasal sıkılaşma politikasının fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkileri belirgin bir şekilde hissedilmeye başlanmıştır."

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Enflasyonun 2 yıldan fazla süredir ülke gündeminin ilk sırasında yer almasının gelir dağılımını negatif etkilediğini belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"Sıklıkla ifade ettiğimiz gibi, MÜSİAD olarak bilhassa düşük ve orta gelir gruplarını derinden etkileyen enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesine yönelik atılacak bütün adımları destekliyoruz. Bu çerçevede ekonomik güven ve istikrar ortamının yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında belirlenecek yapısal reformlarla desteklenmesi çok önemlidir. Önümüzdeki dönemin enflasyonda kalıcı bir şekilde düşüşün ve fiyat istikrarının sağlandığı, bunu müteakiben de yıl sonunda parasal sıkılaşma politikasında gevşeme takviminin netleşmeye başladığı bir dönem olmasını temenni ediyoruz."