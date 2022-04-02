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MÜSİAD Başkanı Asmalı: Piyasa 200 milyar liralık KGF paketi bekliyor

#MÜSİAD#Başkan#Mahmut Asmalı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Piyasa 200 milyar liralık KGF paketi bekliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, işletmeler için açıklanan 60 milyarlık KGF’nin (Kredi Garanti Fonu) olumlu ancak yetersiz olduğuna dikkat çekerek, “Edindiğimiz bilgiye göre, 60 milyar liralık paketin 45 milyar lirası kullandırılmış. Bu KGF miktarının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Piyasanın beklentisi bu paket bittiğinde miktarın yükseltilmesi gerekiyor. Paket bittiğinde yeni bir paket açılacağını düşünüyoruz. KGF paketi en az 200 milyar lira civarında olmalı. Çünkü 2018 yılında açıklanan KGF paketi 200 milyar lira civarındaydı” ifadelerini kullandı.

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MÜSİAD Genel Merkez Binası’nda gerçekleştirilen, 10-12 Haziran’da Gaziantep’te düzenlenecek MÜSİAD Türk-Arap İş Zirvesi tanıtım toplantısında konuşan Asmalı, doğalgazı devletin ciddi anlamda sübvanse ettiğini, ancak küreselde tırmanan doğalgaz fiyatları nedeniyle içeride de aşırı yüksek zamların gerçekleştiğini kaydetti. Devletin elektrik ve doğalgazdaki sübvansiyonunun 800 milyar lirayı aştığını kaydeden Asmalı, gelecek yıl seçimlerden önce devreye girmesi beklenen Karadeniz gazının Türkiye için alternatif bir enerji potansiyeli oluşturacağını, Türkiye’nin dış ticaret açığının azalmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

‘RUSYA’YI TEŞVİK EDİYORUZ’

Rusya-Ukrayna savaşının en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini söyleyen Asmalı, savaş nedeniyle pazardan çıkan Batılı markaların olduğunun hatırlatılması üzerine, “Orada şu an açık olan bir pazar var. Rus halkının ihtiyaçları da devam ediyor. Dolayısıyla bu ihtiyaçların Türk müteşebbisler tarafından karşılanabileceğine inanıyoruz. Türk markaların Rusya’da yer almasını bu MÜSİAD olarak biz de teşvik ediyoruz” diye konuştu.

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#MÜSİAD#Başkan#Mahmut Asmalı

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