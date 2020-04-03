Muratpaşa sokak sokak dezenfekte ediliyor

Antalya’nın 500 bini aşkın nüfusulu ilçesi Muratpaşa’da, koronavirüs salgınına karşı sokak sokak dezenfekte çalışması yapılıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 arazöz ve 74 kişilik bir hijyen ekibi kurduklarını belirterek “Bu süreçte komşularımızın sıklıkla kullandığı kamu binaları da dahil olmak üzere her noktada çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu. Başkan Uysal, Sağlık Bakanlığı’nın 11 Mart’ta ilk vakayı doğrulamasıyla birlikte başkan yardımcıları, Sağlık İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Sosyal Yardım, Çevre Koruma ve Kontrol müdürlükleri gibi ilgili tüm birimlerin katılımıyla bir ‘kriz masası’ oluşturduklarını söyledi. Başkan Uysal, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde de bir hijyen ekibi oluşturduklarını ifade etti.

HIZLA EKİP KURDUK

Tek merkezden yönlendirilen ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları için 10 arazöz ve toplam 74 kişiden oluşan 10 hijyen ekibinin kurulduğunu aktaran Başkan Uysal, çalışmaları sokak sokak planladıklarını söyledi. Uysal, bir yandan arazözlerle cadde ve sokaklar yıkanırken parklar, bankamatikler ve atık konteynerlerinin tek tek ilaçlandığını kaydetti. Pazar yerlerin ise hem pazar kurulmadan önce hem de sonrasında dezenfekte edildiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “İlçe belediyeleri ilaçlamayla görevli değildi. Ama ihtiyaç büyük olunca ve boşluk olduğunu gördüğümüz için hızla dev bir ekip kurduk. Geldiğimiz aşamada, toplumun girip çıkmak zorunda olduğu hastaneler, aile sağlık merkezleri gibi yerleri de belediye olarak ilaçlıyoruz. Toplumun yoğun kullandığı bütün kamusal alanları ilaçlıyoruz. Bunun için hazırız ve yeterince ekibimiz var. Bütün ekiplerimiz ayakta, işbaşında. Belediye olarak teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımız evde kalsın, biz onlara yardım için ayaktayız.”

OZON ODASI UYGULAMASI

Başkan Ümit Uysal, ayrıca belediye çalışanlarını ve belediye hizmet binasına gelmek durumunda olan vatandaşların sağlıklarını korumak için de özgün bin model olarak ozon odası uygulamasının devreye aldıklarını söyledi. Başkan Uysal, personel de dahil belediyeye gelen herkesin, ozon odasında dezenfekte olduktan sonra binaya geçiş yaptığını belirterek “Ozon gazının bakteriler, virüsler üzerindeki etkisi biliniyor. Bundan yararlanmak için özgün model üzerinde durduk. Binamıza giren herkes yüzeylerdeki virüslere karşı gaz tedbirini almış olarak giriyor” diye konuştu.