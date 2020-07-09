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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 12:38,Son Güncelleme:

Muratbey Peynirleri'nin kurucusu Bilal Erol hayatını kaybetti

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Muratbey Peynirleri'nin kurucusu Bilal Erol hayatını kaybetti
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Muratbey Peynirleri'nin temellerini atan Bilal Erol, 94 yaşında vefat etti.

İstanbul Eminönü'nde Muratbey Peynirleri'nin temellerini atan, Muratbey Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Erol'un babası Bilal Erol, vefat etti.

Bilal Erol'un cenaze namazı, bugün öğle vakti Üsküdar'daki Ferah Mahallesi Yeni Camisi'nde kılınacak.

Erol'un cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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