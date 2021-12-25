Murat Yancı’ya 'Altın Lider' ödülü

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Türkiye’de 35 bin kişinin üzerinde oy kullanıldığı, 2021’in 50 CEO’su, CHRO’su ve CMO’sunun belli olduğu ‘Altın Lider Ödülleri’ önceki gece sahiplerini buldu. Organizasyonu KREA M.I.C.E. tarafından yapılan ‘Altın Lider Ödülleri’ platformunda tüm Türkiye’den katılım gerçekleşti. Türkiye’de iş dünyasında çalışan her bireyin ‘tekil oyu’ ve cep telefonuna gönderilen ‘doğrulama kodu’ ile katıldığı oylamalar 25 Kasım 2021’de sona erdi. Yapılan değerlendirmeye göre en fazla oy alan CEO’lar, Nükhet Duru’nun konseriyle taçlanan gecede ödüllerini aldı. 2021 yılının en beğenilen CEO’ları arasında, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat, TAV Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Petrol Ofisi CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Şiper, LC WAIKIKI Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt de var.