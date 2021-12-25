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Murat Yancı’ya 'Altın Lider' ödülü

#Murat Yancı#Altın Lider Ödülleri#İş Dünyası
Murat Yancı’ya Altın Lider ödülü

Türkiye’nin beğenilen CEO’ları belli oldu. Demirören Tv Grup Başkanı Murat Yancı, 2021 yılının en beğenilen CEO’ları arasında yer aldı.

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Türkiye’de 35 bin kişinin üzerinde oy kullanıldığı, 2021’in 50 CEO’su, CHRO’su ve CMO’sunun belli olduğu ‘Altın Lider Ödülleri’ önceki gece sahiplerini buldu. Organizasyonu KREA M.I.C.E. tarafından yapılan ‘Altın Lider Ödülleri’ platformunda tüm Türkiye’den katılım gerçekleşti. Türkiye’de iş dünyasında çalışan her bireyin ‘tekil oyu’ ve cep telefonuna gönderilen ‘doğrulama kodu’ ile katıldığı oylamalar 25 Kasım 2021’de sona erdi. Yapılan değerlendirmeye göre en fazla oy alan CEO’lar, Nükhet Duru’nun konseriyle taçlanan gecede ödüllerini aldı. 2021 yılının en beğenilen CEO’ları arasında, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat, TAV Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Petrol Ofisi CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Şiper, LC WAIKIKI Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt de var.

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#Murat Yancı#Altın Lider Ödülleri#İş Dünyası

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