Murat Kurum: Kentsel dönüşümü önemsiyoruz

Kurum, Konya Yeni Sanayi Sitesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıldır ülkeye hizmet eden AK Parti'nin Türkiye'ye çağ atlatan vizyon projelerine her gün bir yenisini daha eklediğini söyledi.



Kentsel dönüşümü önemsediklerini vurgulayan Kurum, "Yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Evlerini kentsel dönüşüm kapsamında yenileyecek vatandaşlarımız için kredi miktarlarını olabilecek en yüksek noktaya çektik. Evlerini dönüştürecek vatandaşlarımızın bankalardan kullanacağı krediyi 125 bin liradan 200 bin liraya yükselttik. Toplam kredi tutarını 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkardık." ifadelerini kullandı.



"Ben evimi yeniden yapmak yerine güçlendirme yapacağım." diyen vatandaşların ihtiyaç duyacağı bina güçlendirme kredisini de 50 bin liradan 80 bin liraya çıkardıklarını bildiren Kurum, dönüşümün en önemli ayaklarından birinin de şehrin içinde kalan, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayamayan eski sanayi sitelerinin yeni yerlerine taşınması olduğunu vurguladı.



Bu amaçla "Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye" hedefiyle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Kurum, Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri'de eski sanayi sitelerini yeni yerlerine taşıdıklarını kaydetti.



Şu anda projelendirme ve inşaat aşamasında olan 26 sanayi alanında daha çalışmaların devam ettiğini belirten Kurum, şöyle konuştu:



"Konyalıların çok iyi bildiği gibi şehrin içinde kalan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi siteleri, şehrimizin bin yıllık tarihi dokusuna yakışmıyor, siluetini bozuyordu. Dahası esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yeterli cevabı maalesef veremiyordu. Hemen projemizi hazırladık. 4 etaptan oluşan projemizin tamamının ihalesini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik. Konya Yeni Sanayi Sitemizde tam 2 bin 690 sanayi dükkanımız olacak. Bununla beraber, içinde oteliyle, lokantasıyla, kuaförüyle, marketiyle, kafeleriyle 134 ticari alan bulunacak. TOKİ Başkanlığımız eliyle 2 milyon 80 bin metrekarelik alanda yürüttüğümüz bu dev proje tamamlandığında inşallah esnafımız, daha güvenli, daha huzurlu, daha sıcak, daha temiz bir ortamda çalışma imkanına kavuşacak. İnşallah bittiğinde burası bir sanayi sitesinden çok bir sanayi kompleksi olacak. Burası yeni bir yaşam alanı olacak."



Sanayi çalışanlarının iş yerlerine gittiğinde ya da bir vatandaşın yolu sanayiye düştüğünde bu alandaki camide, parklarda, yeşil alanlarda, yürüyüş yollarında, spor alanlarında, daha güzel bir ortamda vakit geçireceklerini ifade eden Kurum, yeni sanayi sitelerinde aynı zamanda üniversite ve sanayi iş birliğinin de güzel örneklerinin ortaya çıkacağını kaydetti.



"ZORU BAŞARMIŞIZ"



AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu söyledi.



Konya Yeni Sanayi Sitesi'nin örnek bir proje olduğuna değinen Yıldırım, "Şehrin içindeki artık değişime, dönüşüme ayak uyduramayan küçük iş yerleri, küçük esnaf, küçük sanatkarın da değişimi için projeye ihtiyaç var. Burada çok güzel bir çalışma yapılmış. Millet devlet dayanışmasıyla bu zor işi başarmışız. Kolay değil, 2 bin 800 esnafın hepsinin rızasını almak ve böyle bir projeye onları ikna etmek zor bir iştir. Zoru başarmışız." şeklinde konuştu.



Her türlü zorluğa karşılık Konya'nın üretmeye devam ettiğini, salgın şartlarına rağmen ihracatta önemli rekorlara imza attığını belirten Yıldırım, "Konya, sadece tahıl ambarı olarak anılmıyor. Konya, artık savunma sanayisinin kümelendiği, diğer iş makinaları ve motorlu araçların, birçok sanayi sektörünün yer aldığı bir ilimiz oldu. Ticaretiyle, sanayisiyle, turizmiyle çok güzel ilerleyen ve gelişen bir şehrimiz." ifadelerini kullandı.



Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.