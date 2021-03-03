Murat Akşam: Uzaktan müşteri ile yeni çağ başlayacak

Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, uzaktan müşteri ediniminin bankacılık sektöründe yeni bir çağ başlatacağını söyledi. Akşam, uzaktan müşteri edinim düzenlemesinin mayıs ayında uygulamaya girmesini beklediklerini kaydetti. Murat Akşam, dijital ortamda düzenlenen basın toplantısında, yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen uzaktan müşteri edinimi sürecini ve Türkiye Finans’ın dijital bankacılık çalışmalarını anlattı. Akşam, uzaktan müşteri ediniminin katılım bankaları arasında büyük bir heyecan yaratacağını, rekabeti olumlu yönde etkileyerek sektörün yüzde 15 olan pazar büyüklüğü hedefini destekleyeceğini kaydetti.



Bankacılıkta yeni bir çağ başlatacak olan uzaktan müşteri edinimiyle birlikte artık Türkiye Finanslı olmanın yeri ve zamanının olmayacağını, mevcut bankacılık süreçlerini uçtan uca dijital bir ortama taşıyarak, işlem güvenliğini sağlama, süreçlerin kısalması ile işlem sayısını ve iş verimliliğini artırma amacı taşıdıklarını belirten Akşam, “Pandemi öncesinde hayata geçirdiğimiz dijitalleşme yatırımlarının etkisiyle 2020 yılını yüzde 55 büyüme ile kapattık. TFXTARGET Yatırım Platformu, Hızlı Finansman gibi ürün ve hizmetleri daha da geliştirerek finansal araçlara herkesin kolaylıkla ulaşabilmesini ve bu sayede finansal fırsat eşitliği sağladık. TFXTARGET’e hisse senedi ve yatırım fonu alış-satış işlemlerini ekleyerek uçtan uca dijital bir yatırım platformuna dönüştürdük” dedi.

HEDEF İLK 10

Murat Akşam, dijitalleşme yatırımlarını arttırarak Türkiye’nin en büyük ilk 10 bankası arasına girmeyi hedeflediklerine de değinerek, aktif mobil müşteri sayısını önceki yıla göre yüzde 39, dijital işlem hacimlerini ise yüzde 47 arttırdıklarını vurguladı. Akşam, dijitalden müşteri başvuru sayısını üç, müşteri edinim sayısını ise iki katına çıkardıklarını, uzaktan müşteri edinimi ile başlayan yeni dönemle birlikte dijital kanallardan edindikleri yeni aktif müşteri oranını yüzde 68’den yüzde 80 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Dijitalleşmeyi bütüncül bir yaklaşımla mobil kanalların ötesine taşımayı hedefliyoruz. İster emekli ister profesyonel bir yönetici olun yeri geldiğinde evinizde oturduğunuz yerden hisse senedi alıp satmak, yeri geldiğinde bir beyaz eşya bayisinde alışveriş yaparken şubeye gitmeden hızlıca finansman ihtiyacını karşılamak yeri geldiğinde ise şubelerimizde hızlı, kağıtsız süreçlerle işlemlerini tamamlamak olabilir.”

REKABET ARTACAK

Toplantıda konuşan, Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Necati Özdeniz, uzaktan müşteri ediniminin bireyler ve sektör üzerinde yaratacağı etkileri değerlendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sürece hazırız. Müşteri edinimi sırasındaki yüz tanıma, dijital doğrulama ve çağrı merkezi personeli ile görüşme gibi birkaç dakikayı geçmeyen adımlarla süreci güvenli hale getirdik. Bu durum, müşterilerin şubeye gitme zorunluluklarını ortadan kaldırarak, bankaların şube sayılarından bağımsız olarak müşterilere yeri ve zamanı olmadan erişmelerini sağlayacak. Aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti ciddi şekilde arttıracak. Uzaktan müşteri edinimi tüketicilerin banka tercihlerinde ve geçişlerinde çok önemli bir unsur olacak, ancak müşteri edinmek kadar artık mevcut müşteriyi korumak da kritik olacak.”