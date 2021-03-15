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Ekonomi
Haber Giriş: 15.03.2021 - 20:27 | Son Güncelleme:

Mülkiyeti SGK'ya ait gayrimenkullerin satışı yapılacaktır

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Mülkiyeti SGK'ya ait gayrimenkullerin satışı yapılacaktır

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait ilanda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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