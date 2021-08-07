Mülkiyeti Salihli Belediyesi'ne ait taşınmazların satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre istekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesini 1.000,00.-TL. makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecekleri gibi ihale şartnamesini İdarede ücretsiz okuyabileceklerdir.

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