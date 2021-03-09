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Ekonomi
Haber Giriş: 09.03.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi'ne ait pazar yerleri kiraya verilecektir

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Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi'ne ait pazar yerleri kiraya verilecektir

Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi'ne olan Dereağzı Mahallesi, 7001 Sokak üzerine yaz aylarında (Haziran – Eylül) kurulacak olan Pazar yerinde 3 er metrelik 20 adet Üretici, 6 şar metrelik 40 adet Tekstil-Züccaciye ve 50 adet Gıda (Sebze-Meyve) satış tezgâhlarının tahsisi kura çekim işlemi ile yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular, ilanda belirtilen evraklar ile birlikte Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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