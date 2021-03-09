Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi'ne ait pazar yerleri kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular, ilanda belirtilen evraklar ile birlikte Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yapılacaktır.



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