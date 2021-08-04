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Ekonomi
Haber Giriş: 04.08.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Mülkiyeti Hakkari Belediyesi'ne ait kafeterya kiraya verilecek

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Mülkiyeti Hakkari Belediyesi'ne ait kafeterya kiraya verilecek

Mülkiyeti Hakkari Belediyesine ait olup, 04.11.2024 tarihine kadar işletme hakkı Hakkari İl Özel İdaresi’ne ait Valilik Parkı (Kafeterya İşletmeleri) kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ile 3 (üç) yılığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdaresinde mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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