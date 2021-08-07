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HaberlerEkonomi HaberleriMülkiyeti Emet Belediyesi'ne ait 196 yataklı otel 20 yıllığına kiraya verilecek
GeriEkonomi Mülkiyeti Emet Belediyesi'ne ait 196 yataklı otel 20 yıllığına kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 07.08.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Mülkiyeti Emet Belediyesi'ne ait 196 yataklı otel 20 yıllığına kiraya verilecek

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Mülkiyeti Emet Belediyesi'ne ait 196 yataklı otel 20 yıllığına kiraya verilecek

Mülkiyeti Emet Belediyesi’ne ait Hamam Mahallesi Firuze Sokak adresindeki, 451 ada 1 parsel üzerinde bulunan 89.972,00 m2 arazi üzerindeki 196 yataklı otel, 20 yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale 19.08.2021 Perşembe günü saat:14.00'da Emet Belediyesi Meclis odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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