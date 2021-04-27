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Ekonomi
Haber Giriş: 27.04.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Mülkiyeti Bitlis İl Özel İdaresine ait taşınmaz ihale usülü ile satılacak

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Mülkiyeti Bitlis İl Özel İdaresine ait taşınmaz ihale usülü ile satılacak

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Güroymak İlçesi Bağlar Mahallesi 498 ada 15 parsel noda kayıtlı 60,61 yüzölçümlü taşınmaz mevcut haliyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Bitlis İl Encümenince 06.05.2021 Perşembe günü saat 11:00’ da yapılacak ihale ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi 1313 Sokakta bulunun Bitlis İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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