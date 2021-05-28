Mülkiyeti Bitlis İl Özel İdaresine ait dükkanlar ihale usulü ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisi’nde görülebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ





Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara