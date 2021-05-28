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Ekonomi
Haber Giriş: 28.05.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Mülkiyeti Bitlis İl Özel İdaresine ait dükkanlar ihale usulü ile satılacak

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Mülkiyeti Bitlis İl Özel İdaresine ait dükkanlar ihale usulü ile satılacak

Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait Bitlis Merkez İlçesi Hüsrevpaşa Mahallesi 697 ada 30 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki 36 adet dükkân mevcut haliyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile satışa çıkarılıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisi’nde görülebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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